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رسميًا.. ليفربول يعلن إعارة لاعبه

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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ههههههههههه

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا إعارة شي أوجو، جناح الفريق إلى صفوف رينجرز الاسكتلندي.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، فإن أوجو وافق على الانتقال إلى رينجرز لمدة موسم.

وسيقضي أوجو الموسم المقبل في رينجرز بالدوري الاسكتلندي، تحت قيادة سيتفن جيرارد، أسطورة الريدز.

وأمضى أوجو موسم 2018\2019 معارًا في صفوف ريمس الفرنسي، كما قضى عدة مواسم معارًا مع فولهام وويجان وولفرهامبتون.

جناح ليفربول شارك مع الفريق الأول في 13 مباراة وسجل هدفًا وحيدًا فقط..

 

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