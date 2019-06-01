يمنيون يشتكون من الكلاب الضالة وسط تجاهل السلطات أمر ملكي وتوجيه أميري خاص للسعوديين في هذه المناطاق رسميًا.. ليفربول يعلن إعارة لاعبه خطط حوثية لنسف التهدئة بالحديدة ميلشيات الحوثي تستخدم منظمة أممية لتهريب 24 ألف طن ديزل عبر ميناء الحديدة هكذا تحوّل الجراد في اليمن لمنقذ من الجوع وفرصة عمل مربحة الميليشيات تتهم منظمات إغاثية بالتجسس وتلوح بطردها إتفاق حوثي اممي بخصوص آلية التفتيش في موانئ الحديدة تعرف على أطراف الصراع الحقيقيون وأعمالهم في اليمن «الحوثيون» يصعدون قصف أحياء «الحديدة»
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا إعارة شي أوجو، جناح الفريق إلى صفوف رينجرز الاسكتلندي.
وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، فإن أوجو وافق على الانتقال إلى رينجرز لمدة موسم.
وسيقضي أوجو الموسم المقبل في رينجرز بالدوري الاسكتلندي، تحت قيادة سيتفن جيرارد، أسطورة الريدز.
وأمضى أوجو موسم 2018\2019 معارًا في صفوف ريمس الفرنسي، كما قضى عدة مواسم معارًا مع فولهام وويجان وولفرهامبتون.
جناح ليفربول شارك مع الفريق الأول في 13 مباراة وسجل هدفًا وحيدًا فقط..