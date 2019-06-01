«الحوثيون» يصعدون قصف أحياء «الحديدة»

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قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، احياء سكنية جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.
ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"عن مصادر محلية، أن القصف استهدف منازل المواطنين، في مديرية حيس.
وأسفر القصف عن إلحاق أضرار بالغة بمنازل المواطنين، وممتلكاتهم الخاصة.
وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، قصفت، يوم أمس، المديرية ذاتها، مما تسبب باستشهاد امرأة واصابة أربعة آخرين من أسرة واحدة.