نجاحات إستثنائية حققتها محكمة «الجوف» الإبتدائية في عام 2018م

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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صرح رئيس محكمة الجوف الإبتدائية فضيلة القاضي علي المخرفي بإنجاز المحكمة مايقارب من ثلاثة ألف قضية (جنائية ومدنية وشخصية وتوثيق واثبات) خلال عام 2018م حتى يونيو 2019م، إلى جانب إختيار وتأهيل عدد خمسة وثلاثين أمين شرعي.

جاء ذلك في معرض حديثه خلال البرنامج التنموي (سوى نبنيها) الذي تبثه إذاعة الجوف المحلية، مبينا خلال اللقاء سلاسة ويسر الاجراءت الإدارية للتقاضي، ومحاولة البت التام في القضايا نظرا لإقتناع أهالي الجوف بحل مشاكلهم تحت نظر الدولة والقضاء، مبينا تعطش أبناء الجوف لمعاني الدولة والنظام والقانون والعمل المؤسسي.

وأضاف القاضي المخرفي إلى أن المحكمة تواجه ضياع أرشيفها الورقي للفترة السابقة وهو من الأهمية بمكان لوجود الأحكام القضائية فيه عارضا جائزة قدرها مليون ريال لمن يدلي بمعلومات عنه، موضحا الأرشفة الحالية ورقيا والكترونيا، كما نوه لعدم وجود كادر إداري مؤهل مما يضطرارهم لتدريب وتأهيل العاملين.

ونوه إلى أن المحكمة هي الوحيدة وأن المحافظة لايوجد بها محكمة استئناف؛ وقضاة مختصين بالجانب الجنائي والمدني والشخصي.

جدير بالذكر إلى أن الحلقة البرامجية (سوى نبنيها) تبث من إذاعة الجوف على الموجة FM وعلى التردد 95 في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا من يوم الأحد ويعاد بثها في نفس التوقيت من يوم الأربعاء.