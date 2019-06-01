أول بيان رسمي يكشف آخر المستجدات في محافظة «سقطرى» وتفاصيل ما حدث في ميناء «حولاف»

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد محافظ سقطرى، رمزي محروس اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019 م ، أن الأجهزة الأمنية في المحافظة تمكنت من السيطرة على ميناء حولاف، بالجزيرة، وذلك بعد ساعات من السيطرة على بوابته والاشتباك مع أفراد حراسته، من قبل مسلحين موالين للإمارات، الثلاثاء.

وأوضح المحافظ، محروس، في بيان له،وصل مأرب برس نسخة منه "أن تعزيزات من الجيش والأمن وصلت إلى الميناء، وتمكنت من السيطرة عليه وتأمينه، بينما لاذت المليشيا بالفرار".

وقال البيان إن مجموعة من العناصر التي وصفها بالتخريبية وتطلق على نفسها مسمى الحزام الأمني هاجمت الميناء الساعة الثانية ظهرا، واشتبكت مع قوات خفر السواحل المكلفة بتأمين الميناء، وعقب وصول التعزيزات فرت من الميناء.

وكانت مليشيا محلية في محافظة سقطرى، تابعة لما يُسمى بالحزام الأمني، الموالي للإمارات، تمكنت من السيطرة على بوابة ميناء حولاف بعد اقتحامه أمس الثلاثاء، والاشتباك مع أفراد الحراسة التابعين لقوات خفر السواحل.