أردوغان يفجر موقف جديد بشأن وفاة الرئيس محمد مرسي

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-مارب

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في موقف جديد للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن وفاة الرئيس السابق في مصر محمد مرسي، أدان أردوغان موقف المجتمع الدولي، الذي اعتبر أنه تجاهل إسقاط الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، وحسبه في السجن من قبل السلطات الحالية للبلاد.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في اسطنبول: "أدين موقف العالم الغربي والمجتمع الدولي جميعا لتجاهلهما الانقلاب ضد مرسي، الذي وصل إلى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، ومعاناته في السجن قبل وفاته".

وأعرب أردوغان عن تعازيه "للشعب المصري والعالم الإسلامي برمته" في وفاة الرئيس المصري الأسبق، فيما اعتبره أنه "توفي في نفس اليوم الذي اعتقل فيه منذ 6 سنوات".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الرئيس التركي عن مشاركته في صلاة الغائب على روح مرسي بمسجد الفاتح في اسطنبول عقب صلاة العصر.

وعقب صلاة الظهر، أدت معظم مساجد اسطنبول الكبرى، حسبما نقلته وكالة "الأناضول"، صلاة الغائب على مرسي، بـ"مشاركة حاشدة من المواطنين الأتراك والمقيمين المصريين والعرب".

وأعلنت النيابة العامة المصرية أن مرسي، الذي عزله الجيش يوم 3 يوليو 2013، توفي أمس الاثنين جراء نوبة إغماء خلال جلسة محاكمته جنوبي القاهرة في القضية المعروفة إعلامية باسم "التخابر مع حماس"، فيما أوضح مصدر طبي لاحقا أن الرئيس المصري الأسبق توفي بسبب إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.