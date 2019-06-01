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تطورات عاجلة..«الشرعية» تستنفر قواتها في «سقطرى» وتلقن مليشيات «الإمارات» درساً قاسياً

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص
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تمكنت قوات الشرعية اليوم الثلاثاء 18 يونيو من طرد مليشيات الحزام الأمني من بوابة ميناء حولاف والمناطق المجاورة له بمحافظة سقطرى. 

 

وقالت مصادر عسكرية لـ«مأرب برس»بأن قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، "استعادت السيطرة على بوابة ميناء حولاف بمحافظة سقطرى بعد ساعات من مهاجمته من قبل مليشيات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا . 

 

وأوضحت المصادر بأن حمله عسكرية بدأت بتمشيط بوابة الميناء والمناطق المجاورة وإجبار ما يسمى قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا على الفرار دون تفاصيل أخرى. 

 

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء اندلعت اشتباكات عنيفة، بين القوات الحكومية، وقوات الحزام الأمني الموالي للامارات، في محافظة أرخبيل سقطرى. 

 

 وذكر مصدر محلي في أرخبيل سقطرى، قال لـ”مأرب برس“، ان قوات من الحزام الامني التابع للامارات وصلت، عصر اليوم، الى ميناء حولاف، وحاولت اقتحامه و السيطرة عليه.

 
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