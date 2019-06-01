بيان ناري لـ”إصلاح تعز“ ردا على اتهام 4 من قيادات الحزب بـ”ادارة الاغتيالات“

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أدان فرع التجمع اليمني للإصلاح، بمحافظة تعز (وسط اليمن)، الثلاثاء 18 يونيو/حزيران، اتهامات كتائب ”أبو العباس“ لأربعة من قيادات في الحزب بالوقوف وراء عمليات الاغتيالات في المحافظة.

وفي بيان وصل ”مأرب برس“، نسخة منه، وصف إصلاح تعز التهم التي أطلقها القيادي في الكتائب ”مؤمن المخلافي“ في مؤتمر صحفي، قبل يومين، بـ"المزورة والباطلة والكيدية".

واستهجن البيانات تلك ”الافتراءات“ والتهم الموجهة اليه، والتي أكد نفيه القاطع لها، معبرا عن ادانته واستنكاره لما وصفها بـ"الجرأة في الافتراء، والاختلاق الفاضح".

وقال أن "هذا الاتهام الكاذب يأتي من باب الاستعداء الرخيص"، محملا ”المخلافي“، باعتباره من أصدر هذه الاتهامات، مسؤولية أي خطر يتعرض له القيادات المذكورين الذين تعرضوا لتحريض مقصود".

وجدد حزب الإصلاح تأكيده بأنه حزب مدني سياسي، ليس له أي صلة بأي تشكيل أو مسميات عسكرية، مشيرا إلى أنه "حزب مدني، نشأ بحكم الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية، ويعمل في إطار منظومة الحكومة الشرعية في الجمهورية".

والسبت المنصرم 15 يونيو/حزيران، اتهم ”مؤمن المخلافي“ القيادي في كتائب ”أبو العباس“، خلا مؤتمر صحفي عقده في مديرية ”المعافر“، قيادات الإصلاح عبدالحافظ الفقيه وأحمد المقرمي وعبده فرحان المخلافي (سالم)، وضياء الحق الأهدل بـ”ادارة عمليات الاغتيالات في تعز".