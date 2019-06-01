بالتزامن مع تحرك عسكري في ”شبوه“.. اندلاع معارك عنيفة في ”سقطرى“ بعد وصول قوات إماراتية ومحاولتها احتلال أحد موانئ الجزيرة

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الثلاثاء 18 يونيو/حزيران، بين القوات الحكومية، وقوات الحزام الأمني الموالي للامارات، في محافظة أرخبيل سقطرى.

مصدر محلي في أرخبيل سقطرى، قال لـ”مأرب برس“، ان قوات من الحزام الامني التابع للامارات وصلت، عصر اليوم، الى ميناء حولاف، وحاولت اقتحامه و السيطرة عليه.

وأكد المصدر ان حراسة الميناء اشتبكت مع تلك القوات، وتمكنت من احباط مخطط احتلال الميناء، مشيرا الى ان الحراسة التي يتجاوزون الـ20 جنديا، لايزالون يسيطرون على الوضع في ظل تجاهل تام من قيادة الامن بالمحافظه وقياده اللواء الاول مشاه بحري.

وأمس الاثنين 17 يونيو/حزيران، اعتدى مسلحون انفصاليون مدفوعون من الامارات على موكب وزير الثروة السمكية "فهد كفاين" ومحافظ سقطرى رمزي محروس أثناء خروجهما من مقر السلطة المحلية بمديرية قلنسية غربي الجزيرة.

وسبق هذه الحادثة تحريض من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الاماراتية المتواجدة في الارخبيل ضد محافظ سقطرى المعين من قبل الرئيس والحكومة الشرعية، والمعروف بمواقفه الرافضة للتواجد الاماراتي في الجزيرة.

وأتت اشتباكات، اليوم، بالتزامن مع تحركات عسكرية لقوات ”النخبة الشبوانية“ الموالية للامارات، حيث قامت بالانتشار واستحداث مواقع في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة (شرق اليمن).

وقال مصدر أمني لـ”مأرب برس“، ان ”قوات النخبة الشبوانية انتشرت بشكل كثيف بعدد من الاليات والمدرعات العسكرية، وقامت باستحداث نقاط جديدة، دون اذن او تنسيق مع اللجنة الأمنية بالمحافظة“، معتبرا ذلك ”انقلاب واضح وصريح على السلطات الشرعية ومحاولة تقويض عملها“.