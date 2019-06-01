القنوات الناقلة كاس امم افريقيا

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ينتظر جمهور الكرة مباريات المجموعة الأولى لكأس الأمم الافريقية 2019 يوم 21 يونيو الجاري والتي تفتتحها مباراة مصر وزيمبابوي على ملعب ستاد القاهرة.
وتبدأ مباراة مصر وزيمبابوي في تمام الساعة 10 مساءً على استاد القاهرة يوم 21 يونيو تليها مباراة الكونغو الديمقراطية مع اوغندا على استاد القاهرة في تمام الساعة 4.30 مساءً يوم 22 يونيو.
وتتقابل اوغندا وزيمبابوي يوم 26 يونيو على استاد القاهرة تمام الساعة 7 مساءً وفي اليوم نفسه تتنافس مصر مع كونغو الديمقراطية على استاد القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءً.
يوم 30 يونيو تتنافس مصر مع اوغندا الساعة 9 مساءً على استاد القاهرة وتتختم مباراة زيمبابوي وكنغو الديمقراطية في الساعة 9 مساءً على استاد 30 يونيو مباريات المجموعة الأولى لكأس الأمم الافريقية 2019، بحسب "عرب نيوز".
وتتمسك مجموعات قناة BEIN الرياضية عرض المباريات وقناة تايم سبورت time sport المصرية على تردد 11449 بمعدل ترميز أفقي 27500.