اطعمة تحارب الخرف

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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عثر العلماء على طريقة من شأنها محاربة الخرف وتساعد على الوقاية من ذلك المرض، ومن المعلوم أن الخرف يرتبط بتراجع في قدرات الدماغ على القيام ببعض الأنشطة المعرفية وتراجع قدرات الذاكرة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أنه يصيب مرض الخرف حوالي 50 مليون شخص حول العالم، كما يتم تشخيص ما يقرب من 10 ملايين حالة جديدة كل عام. "وفق سبوتنك

ونصح العلماء بتناول الاطعمة التالي لتجنب الاصابة بمرض الخرف: "السمك: الأطعمة البحرية غنية بالفيتامينات المهمة لصحة الإنسان مثل سمكة "Salvelinus" في سيبيريا ويعتبر غنيا بالأحماض الدهنية غير المشبعة "أوميغا 3"، ومن جهة أخرى، ينصح العلماء بتناول حصتين على الأقل من السمك أسبوعيا على اختلاف أنواعها من أجل الحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات".

ومن الاطعمة: "المكسرات: تناول 10 غرامات من الفول السوداني يوميا يحسن أداء الذاكرة بنسبة 60 في المائة، ويقي من الخرف، والمكسرات بشكل عام غنية بالدهون الصحية والبروتين والألياف ذات الخصائص الغذائية التي يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتحسين الصحة المعرفية، كما ينطبق الأمر على حبوب مثل الشوفان والذرة والأرز البني".

ومن بينها أيضا: "الأوراق الخضراء كالسبانخ والهندباء، حيث تؤخر ضمور خلايا الدماغ، والسبانخ غنية بمضادات الأكسدة وبفيتامين "K" والفولات واللوتين التي تقوي المخ وتحميه من ضرر الجذور الحرة، بالإضافة إلى التوت والفراول حيث تحتوي الفراولة والتوت على العديد من العناصر المضادة للأكسدة التي ثبت أنها تبطئ ضمور الخلايا المعرفية بالدماغ".

وينصح بتناول: "فيتامين بي حيث أظهرت تجربة على مجموعة ممن يعانون من ضعف الإدراك المعتدل وجود استجابة مشجعة عقب تناول فيتامينات بي، ويعتقد ايضا بأن مشروب الكاكاو له تأثير على الأعصاب، بمعنى آخر قد يكون قادرا على إنقاذ أو استعادة أو تجديد الخلايا ووظائف الجهاز العصبي".

واستخدام الشوكولاته الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو يعمل على تحسن مناعة الجسم البشري وتزيد من نشاط الدماغ، كما أن الافوكادو يحتوي على فيتامين "K" والدهون المفيدة التي تمنع تجلط الدم في المخ وتحمي من السكتة الدماغية، كما أنها تحسن من الوظائف الإدراكية للمخ.