شاهد بالفيديو.. زعيم عربي يبكي بحرقة حزنا على الرئيس المصري محمد مرسي

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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انخرط الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي في نوبة بكاء حادة خلال مقابلة على قناة "الجزيرة مباشر" وهو يرثي الرئيس المصري محمد مرسي.

واعتبر المرزوقي أن مرسي قد "دخل التاريخ اليوم من أوسع أبوابه" مؤكدا أن "ظروف وفاته شهادة على انعدام الشهامة عند خصومه ودليل على صلابته".

وتابع: وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في الظروف المأساوية التي رأيناها شهادة إلى الأبد على صلابة الرجل وعلى شجاعته وإنسانيته وتمسكه لآخر نفس بقيمه ومواقفه.

وأكد المرزوقي أيضا أن وفاة مرسي "شهادة إلى الأبد على انعدام الحد الأدنى من الشهامة والنبل والفروسية وقيم العروبة والإسلام عند خصومه".

وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة- أن الرئيس المصري الراحل تعرض للتعذيب بأوسع معانيه.

وأشار الرئيس التونسي السابق إلى دور ما سماه تحالف الثورات المضادة المصرية والعربية في وفاة مرسي.

ونبه المرزوقي إلى أنه "إن كان هناك شك في وقوف قتلة الرئيس الشهيد أمام عدالة الأرض فموعدهم قد ضرب منذ رابعة (فض اعتصام أنصار مرسي بميدان رابعة بالقاهرة صيف 2013) وقبلها وبعدها أمام عدالة السماء".

وتابع: "وعند الله تجتمع الخصوم.. أما التاريخ فقد قال كلمته في محمد مرسي وقد دخله اليوم من أوسع أبوابه".

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون المصري وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في"قضية التخابر مع قطر"، عمر ناهز عن 67 عاما.