ملكة جمال العرب السعودية .. تثير الجدل بعملها

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تحدثت عارضة الأزياء السعودية فاتن هندي عن رفضها للمشاكل والمشاحنات التي تحدث بين المهتمات بالأزياء وأن سببها الرئيس هو الغيرة بعد حصولها على لقب ملكة جمال العرب لعام 2018.

وقالت هندي خلال لقائها مع فوشيا بأن المشاكل التي يتم تداول أجزاء منها هي حقيقة لا مجال لإنكارها إلا أنها ترفض هذا النوع من المشاكل.

وكانت فاتن هندي قد حصلت على لقب ملكة جمال العرب 2018 وسفيرة للجمال والسلام في الخليج ووجهت لها اتهامات بالرشوة والتزوير للحصول على اللقب.

وحول تعمد البعض لوضع اسمها في المشاحنات صرحت فاتن هندي:" ما في أحد يمدح نفسه فلن استطيع ان اقول ان كان احد يغار مني بس الحمد لله في اسماء كبيرة عمري ما تخيلت انها تغار مني ولقيت انها فعلا تغار مني"، بحسب "فوشيا"