قائد عربي يهاتف زوجة الرئيس مرسي ويقدم تعازيه اللواء سلطان العرادة يطالب مصلحة الجوازات بسرعة إنجاز هذه المهام ويشدد على هذه الشروط الحكومة ”الشرعية“ تُطلع ”هارتيج“ على واقع العملية السياسية في اليمن منذ 2011م الأمارات تستقبل وفدا قطريا رفيعا ... في مهمة حوار دولية اللواء العرادة يكشف عن جبهة اخرى وحرب مختلفة تخوضها الشرعية ضد الحوثيين أكاديمي إسرائيلي يفاجئ ضاحي خلفان بمعلومات خاصة ومحرجة جدا له فنانة شهيرة جدا تفاجئ الوسط الفني وتعلن موقفها من الرئيس مرسي طفل كشفها في وضع مخل بدون قصد .. فكانت هذه نهايتهما المؤلمة مفاجئة لخصوم البشير : لمن كانت الأموال المضبوطة في منزله ولماذا كانت هناك ؟ مسئول بارز يكاشف اليمنيين بحقائق صادمة عن التحالف ويوجه تحذيرا لـ هادي «التاريخ لن يرحم»
أكد اليوم محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة استمرار دعم قيادة السلطة المحلية لفرع المصلحة الجوازات بالمحافظة ، وتقديم كل ما يمكن من أجل الارتقاء بعمل وسرعة الإنجاز في المصلحة ، وضمان المعلومة وسلامة الوثيقة .
مشدداً على أهمية الحرص في التحري والدقة قبل إصدار هذه الوثيقة ؛ حتى لا تمنح لأشخاص على لائحة المطلوبين وطنياً أو إقليمياً أو دولياً، أو أشخاص ممنوعين من السفر ؛ كون هذه الوثيقة تمثل الهوية اليمنية لحاملها في الخارج ، وتمثل جانباً من سيادتها ويجب أن تبقى عند المستوى العالي من الاحترام.
جاء هذا خلال زياراته الميدانية - اليوم الثلاثاء –تفقده سير العمل في فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالمحافظة.
كما اطلع المحافظ العرادة على سير العمل في إنجاز معاملات المواطنين القادمين من مختلف محافظات الجمهورية للحصول على وثيقة السفر ، أو تعديل البيانات أو تصحيحها، أو تجديد المنتهي والتالف والازدحام الكبير للمواطنين في المبنى وحوشه وأمام بوابته الخارجية.
واستمع المحافظ العرادة من نواب مدير عام فرع المصلحة ومدراء الإدارات والأقسام إلى شرح عن آلية العمل والإنجاز والتحري والفحص قبل إصدار الجوازات لطالبي الجواز حتى تكون هذه الوثيقة عند مستوى الثقة بها على المستوى الإقليمي والدولي.
كما استمع إلى جملة الصعوبات التي تواجه العمل وفي مقدمتها انعدام دفاتر الجوازات وقلة الكميات التي تصل المصلحة وهموم الموظفين ودور السلطة المحلية في الإسهام بحلها.
وأشاد محافظ مأرب بالجهود التي يبذلها منتسبو فرع مصلحة الجوازات بالمحافظة، في ظل هذا الازدحام الكبير من قبل المواطنين..
وخلال زيارته لفرع المصلحة ومعه وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ومدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني ؛ رافقه خلال الزيارة قائد فرع قوات الأمن الخاصة بالمحافظ العميد/ عبدالغني شعلان.