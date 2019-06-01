اللواء سلطان العرادة يطالب مصلحة الجوازات بسرعة إنجاز هذه المهام ويشدد على هذه الشروط

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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أكد اليوم محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة استمرار دعم قيادة السلطة المحلية لفرع المصلحة الجوازات بالمحافظة ، وتقديم كل ما يمكن من أجل الارتقاء بعمل وسرعة الإنجاز في المصلحة ، وضمان المعلومة وسلامة الوثيقة .

مشدداً على أهمية الحرص في التحري والدقة قبل إصدار هذه الوثيقة ؛ حتى لا تمنح لأشخاص على لائحة المطلوبين وطنياً أو إقليمياً أو دولياً، أو أشخاص ممنوعين من السفر ؛ كون هذه الوثيقة تمثل الهوية اليمنية لحاملها في الخارج ، وتمثل جانباً من سيادتها ويجب أن تبقى عند المستوى العالي من الاحترام.

جاء هذا خلال زياراته الميدانية - اليوم الثلاثاء –تفقده سير العمل في فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالمحافظة.

كما اطلع المحافظ العرادة على سير العمل في إنجاز معاملات المواطنين القادمين من مختلف محافظات الجمهورية للحصول على وثيقة السفر ، أو تعديل البيانات أو تصحيحها، أو تجديد المنتهي والتالف والازدحام الكبير للمواطنين في المبنى وحوشه وأمام بوابته الخارجية.

واستمع المحافظ العرادة من نواب مدير عام فرع المصلحة ومدراء الإدارات والأقسام إلى شرح عن آلية العمل والإنجاز والتحري والفحص قبل إصدار الجوازات لطالبي الجواز حتى تكون هذه الوثيقة عند مستوى الثقة بها على المستوى الإقليمي والدولي.

كما استمع إلى جملة الصعوبات التي تواجه العمل وفي مقدمتها انعدام دفاتر الجوازات وقلة الكميات التي تصل المصلحة وهموم الموظفين ودور السلطة المحلية في الإسهام بحلها.

وأشاد محافظ مأرب بالجهود التي يبذلها منتسبو فرع مصلحة الجوازات بالمحافظة، في ظل هذا الازدحام الكبير من قبل المواطنين..

وخلال زيارته لفرع المصلحة ومعه وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ومدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني ؛ رافقه خلال الزيارة قائد فرع قوات الأمن الخاصة بالمحافظ العميد/ عبدالغني شعلان.