الحكومة ”الشرعية“ تُطلع ”هارتيج“ على واقع العملية السياسية في اليمن منذ 2011م

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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استعرض وزير الإعلام معمر الارياني، اليوم الثلاثاء 18 يونيو/حزيران، مع نائب رئيس مؤسسة "هاريتج" الأمريكية جيمس كارافانو وعدد من كبار الباحثين في المؤسسة واقع العملية السياسة في بلادنا منذ العام 2011م.

وتطرق الوزير الارياني الى عملية الانتقال السياسي التي عاشتها بلادنا وفقاً للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ابتداء بانتخاب هادي رئيساً، مروراً بالحوار الوطني الشامل، وصولاً الى انقلاب الميليشيا الحوثية وتقويض حلم اليمنين في بناء دولتهم الحديثة.

واشار الارياني الى الانتهاكات المستمرة التي تمارسها الميليشيا الانقلابية بحق أبناء الشعب اليمني ومؤسسات الدولة من تدمير للإقتصاد وتبديد للموارد ، وتمزيق النسيج المجتمعي وزرع وتغذية الخلافات الطائفية بين أبناء الشعب الواحد، وتجنيد الأطفال واستخدامهم كدروع بشرية من قبل قيادات الميليشيا ، وانتهاك حقوق المرأة ، والسيطرة على المواد الإغاثية ومنع وصولها الى المحتاجين متسببة في واحدة من أسوأ الكوارث الانسانية في العالم.

وجدد وزير الاعلام التأكيد على حرص الشرعية على تحقيق السلام ، وتمسك الحكومة بتنفيذ إتفاق ستوكهولم وضرورة تنفيذه وفقاً لنصوص وروح الاتفاق وبما يضمن توفر شروط الرقابة والتحقق في كافة خطوات التنفيذ.

ولفت الإرياني إلى أن الحكومة الشرعية حاولت إدماج الحوثيين في العملية السياسية من خلال إشراكهم في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراكهم في حكومة الشراكة الوطنية، مؤكدا أن هذه الميليشيات رفضت إلا أن تمضي في تحقيق مشروعها الطائفي المدعوم من إيران وأنها لا تؤمن بالحوار او السلام وتتخذ من العنف والقتال وسيلة لتنفيذ مشروعها الطائفي لتفرضه على مكونات الشعب اليمني.

وتحدث الوزير عن جهود الحكومة وتحالف دعم الشرعية في محاربة الإرهاب والتطرف، مذكراً بالعمليات العسكرية التي خاضتها الحكومة والتحالف ضد جماعات القاعدة في المناطق المحررة خلال السنوات الثلاث الماضية.