قائد عربي يهاتف زوجة الرئيس مرسي ويقدم تعازيه اللواء سلطان العرادة يطالب مصلحة الجوازات بسرعة إنجاز هذه المهام ويشدد على هذه الشروط الحكومة ”الشرعية“ تُطلع ”هارتيج“ على واقع العملية السياسية في اليمن منذ 2011م الأمارات تستقبل وفدا قطريا رفيعا ... في مهمة حوار دولية اللواء العرادة يكشف عن جبهة اخرى وحرب مختلفة تخوضها الشرعية ضد الحوثيين أكاديمي إسرائيلي يفاجئ ضاحي خلفان بمعلومات خاصة ومحرجة جدا له فنانة شهيرة جدا تفاجئ الوسط الفني وتعلن موقفها من الرئيس مرسي طفل كشفها في وضع مخل بدون قصد .. فكانت هذه نهايتهما المؤلمة مفاجئة لخصوم البشير : لمن كانت الأموال المضبوطة في منزله ولماذا كانت هناك ؟ مسئول بارز يكاشف اليمنيين بحقائق صادمة عن التحالف ويوجه تحذيرا لـ هادي «التاريخ لن يرحم»
استقبلت الامارات يوم أمس وفدا قطريا وذلك للمشاركة في الاجتماع التنسيقي العربي للإعداد لاجتماعات الدورة الخامسة للحوار السياسي العربي - الصيني في أبوظبي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "قنا"، أن "مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير إبراهيم السهلاوي يترأس وفد بلاده في الاجتماعات المنعقدة في أبو ظبي".
ومن المقرر أن يُعقد اليوم في أبوظبي اجتماع الدورة السادسة عشرة لكبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني.
وتبحث الاجتماعات التعاون العربي - الصيني في جميع المجالات والتنسيق بينهما في مختلف القضايا والملفات التي تهم الجانبين.
وتكررت مشاركة قطر في أكثر من اجتماع إقليمي ودولي بالإمارات، على الرغم من العلاقات المتوترة بين الطرفين.
وتشهد منطقة الخليج أسوء أزمة في تاريخها، بدأت في 5 يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية".