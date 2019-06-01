الأمارات تستقبل وفدا قطريا رفيعا ... في مهمة حوار دولية

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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استقبلت الامارات يوم أمس وفدا قطريا وذلك للمشاركة في الاجتماع التنسيقي العربي للإعداد لاجتماعات الدورة الخامسة للحوار السياسي العربي - الصيني في أبوظبي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "قنا"، أن "مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير إبراهيم السهلاوي يترأس وفد بلاده في الاجتماعات المنعقدة في أبو ظبي".

ومن المقرر أن يُعقد اليوم في أبوظبي اجتماع الدورة السادسة عشرة لكبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني.

وتبحث الاجتماعات التعاون العربي - الصيني في جميع المجالات والتنسيق بينهما في مختلف القضايا والملفات التي تهم الجانبين.

وتكررت مشاركة قطر في أكثر من اجتماع إقليمي ودولي بالإمارات، على الرغم من العلاقات المتوترة بين الطرفين.

وتشهد منطقة الخليج أسوء أزمة في تاريخها، بدأت في 5 يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية".