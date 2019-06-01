قائد عربي يهاتف زوجة الرئيس مرسي ويقدم تعازيه اللواء سلطان العرادة يطالب مصلحة الجوازات بسرعة إنجاز هذه المهام ويشدد على هذه الشروط الحكومة ”الشرعية“ تُطلع ”هارتيج“ على واقع العملية السياسية في اليمن منذ 2011م الأمارات تستقبل وفدا قطريا رفيعا ... في مهمة حوار دولية اللواء العرادة يكشف عن جبهة اخرى وحرب مختلفة تخوضها الشرعية ضد الحوثيين أكاديمي إسرائيلي يفاجئ ضاحي خلفان بمعلومات خاصة ومحرجة جدا له فنانة شهيرة جدا تفاجئ الوسط الفني وتعلن موقفها من الرئيس مرسي طفل كشفها في وضع مخل بدون قصد .. فكانت هذه نهايتهما المؤلمة مفاجئة لخصوم البشير : لمن كانت الأموال المضبوطة في منزله ولماذا كانت هناك ؟ مسئول بارز يكاشف اليمنيين بحقائق صادمة عن التحالف ويوجه تحذيرا لـ هادي «التاريخ لن يرحم»
قال محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم الثلاثاء ان مكافحة المخدرات واحدة من الجبهات التي تخوضها الشرعية ضد مليشيا الحوثي الانقلاب في اطار الحرب العبثية والظالمة التي تشنها على الشعب اليمني بهدف اخضاعه والزج بأطفاله وشبابه الى محارق الموت خدمة للأجندة الايرانية.
واكد المحافظ العراده خلال زيارته التفقدية، اليوم ،الى مقر الادارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية" ان قضية مكافحة المخدرات تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية كونها تعد واحدة من الجبهات التي تعتمد عليها المليشيا الانقلابية لتمويل حربها على الشعب اليمني وتدمير المجتمع واطفاله وشبابه لتجنيدهم والزج بهم الى محارق الموت تحت تأثير هذه المادة المخدرة والسامه".
واضاف "ان مليشيا الانقلاب وثقت ارتباطاتها بعصابات ومافيا تجارة وتهريب هذه الآفة وتمكن رجال الامن والشرطة في العديد محافظات الجمهورية المحررة من ضبط كميات وشحنات متعددة ومتلاحقة من هذه المادة المخدرة والسامة والتي كانت في طريقها الى مليشيا الانقلاب بصنعاء".
واعرب عن سعادته لافتتاح مقر الادارة العامة لمكافحة المخدرات في محافظة مأرب.. مؤكدا ان السلطة المحلية ستقدم لها كافة الدعم والتسهيلات الممكنة لنجاح ادائها وتواصلها مع فروعها في مختلف محافظات الجمهورية.
واشاد المحافظ العرادة بأداء الاجهزة الامنية في محافظة مأرب والنجاحات التي حققتها في ضبط العديد من شحنات المخدرات المختلفة اثناء محاولة تهريبها الى المليشيا في العاصمة صنعاء..داعياً الجميع الى التعاون مع الاجهزة الامنية في مكافحة هذه الافة الخطيرة وحماية شبابنا وابنائنا منها.
وكان المحافظ خلال الزيارة قد طاف بأقسام الادارة العامة لمكافحة المخدرات واستمع من المدير العام العميد ناصر الاعوش ونائبه صالح المنصوري، الى شرح مفصل عن جهود انشاء الادارة واليات العمل والتنسيق والاحتياجات والنواقص التي تعزز من الاداء، وناقش معهم ما يمكن ان تقدمه قيادة السلطة المحلية من دعم في مجال التجهيزات والتسهيلات والدعم.
رافقه خلال الزيارة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ومدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني وقائد فرع قوات الامن الخاص العميد عبدالغني شعلان.