قائد عربي يهاتف زوجة الرئيس مرسي ويقدم تعازيه اللواء سلطان العرادة يطالب مصلحة الجوازات بسرعة إنجاز هذه المهام ويشدد على هذه الشروط الحكومة ”الشرعية“ تُطلع ”هارتيج“ على واقع العملية السياسية في اليمن منذ 2011م الأمارات تستقبل وفدا قطريا رفيعا ... في مهمة حوار دولية اللواء العرادة يكشف عن جبهة اخرى وحرب مختلفة تخوضها الشرعية ضد الحوثيين أكاديمي إسرائيلي يفاجئ ضاحي خلفان بمعلومات خاصة ومحرجة جدا له فنانة شهيرة جدا تفاجئ الوسط الفني وتعلن موقفها من الرئيس مرسي طفل كشفها في وضع مخل بدون قصد .. فكانت هذه نهايتهما المؤلمة مفاجئة لخصوم البشير : لمن كانت الأموال المضبوطة في منزله ولماذا كانت هناك ؟ مسئول بارز يكاشف اليمنيين بحقائق صادمة عن التحالف ويوجه تحذيرا لـ هادي «التاريخ لن يرحم»
فاجأ أكاديمي إسرائيلي مثير للجدل ، مسؤول إماراتي شهير بمعلومة محرجة.
وقال الأكاديمي الإسرائيلي إيدي كوهين في تغريدة عبر "تويتر": "ضاحي خلفان تميم شهداد زادة ولد في دوحة قطر لأم بلوشية وأب ذو أصول هندية وجده تميم هاجر من المحمرة إلى قطر ثم أبوه خلفان انتقل إلى دبي في بداية السبعينيات وعمل بسلك الشرطة .. أتحداه أن ينكر ذلك".
وعمل "خلفان" في منصب قائد شرطة دبي سابقًا ، ويشتهر بتغريداته المثيرة للجدل عبر موقع "تويتر".