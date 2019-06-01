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أكاديمي إسرائيلي يفاجئ ضاحي خلفان بمعلومات خاصة ومحرجة جدا له

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب
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فاجأ أكاديمي إسرائيلي مثير للجدل ، مسؤول إماراتي شهير بمعلومة محرجة.

وقال الأكاديمي الإسرائيلي إيدي كوهين في تغريدة عبر "تويتر": "ضاحي خلفان تميم شهداد زادة ولد في دوحة قطر لأم بلوشية وأب ذو أصول هندية وجده تميم هاجر من المحمرة إلى قطر ثم أبوه خلفان انتقل إلى دبي في بداية السبعينيات وعمل بسلك الشرطة .. أتحداه أن ينكر ذلك".

وعمل "خلفان" في منصب قائد شرطة دبي سابقًا ، ويشتهر بتغريداته المثيرة للجدل عبر موقع "تويتر".

 

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