فنانة شهيرة جدا تفاجئ الوسط الفني وتعلن موقفها من الرئيس مرسي

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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في مفاجئة من العيار الثقيل، نعت الفنانة شريهان بحسابها الرسمي على تويتر الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث كتبت قائلة: ” ‏إِنَّا للهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ في وفاة الرئيس المصري السابق الدكتور ‎محمد مرسي”.

تغريدة شريهان السابقة تفاعل معها إيجابا الآلاف من متابعيها الذين أشادوا بها وأثنوا عليها.

الكاتب الصحفي سامي كمال الدين علق على ما كتبته شريهان قائلا: ” ‏‎من أيام ثورة يناير وأنت رائعة كما أنت”.

وعلق أحد المتابعين قائلا : ” ‏‎كل الاحترام والتقدير لفنانه جميله بنحبها من كل قلوبنا”.

وقال آخر:” ‏‎ان لا اتابع الفنانين لكن هذه التغريدة بعثت في نوع من التقدير لك جراء قول كلمة حق في زمن قاطعت النخبة كلمة الحق.شكرا من الجزائر”.

محمد عبد الكريم علق على تغريدة شريهان قائلا: ” ‏‎والله رجاله بشنبات ما يقدروا يكتبوا تويته زي دي برافوا عليكي .

متابع آخر علق قائلا: ” ‏‎كم انتي جميلة في ميزان حسناتك باذن الله و قُل للشامتين صبرًا، فإن نوائب الدنيا تدور و عند الله تجتمع الخصوم.”

حساب يحمل عنوان ”أسعد الناس من أسعد ” كتب معلقا: “‏‎الانسانيه لاتباع ولاتشتري هي طابع من تربي عليها

حساب “الثورة قادمة ” علق قائلا: ” ‏‎فنانة راقية من زمن جميل”.

يذكر أن الغالبية العظمى من فناني وفنانات مصر والعرب يقفون في خندق الرئيس السيسي، ويدافعون عنه دائما.