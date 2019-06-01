طفل كشفها في وضع مخل بدون قصد .. فكانت هذه نهايتهما المؤلمة

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت صحيفة “الأهرام” المصرية إن طفلا (8 سنوات) توجه لشراء بعض الحلوى من محل جارته.، ولم يكن يدرى أنه سيصمت إلى الأبد بعد هذا المشوار.. توجه للمحل فلم يجد الجارة، فدخل ببراءة إلى بيتها للبحث عنها، فوجدها فى وضع مخل مع أحد الأشخاص، والذى فر هاربا، بينما أبدى الطفل اندهاشه وأخبرها أنه سيروى كل ما شاهده لوالدته.

وجاء في الحادثة: “فى تلك اللحظة فكرت المتهمة فى الفضيحة، فاندفعت كالشيطان وأغلقت الباب وقيدت الطفل من يديه وتوجهت به لحمام منزلها وغمرت رأسه فى إناء به ماء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ووضعته داخل جوال ألقت به فى مصرف القرية، وخوفا من اكتشاف أمرها أخرجته من المصرف بعد 4 أشهر ودفنته تحت شجرة، لتكشف بنفسها عن جريمتها النكراء”.