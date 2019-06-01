فنانة شهيرة جدا تفاجئ الوسط الفني وتعلن موقفها من الرئيس مرسي طفل كشفها في وضع مخل بدون قصد .. فكانت هذه نهايتهما المؤلمة مفاجئة لخصوم البشير : لمن كانت الأموال المضبوطة في منزله ولماذا كانت هناك ؟ مسئول بارز يكاشف اليمنيين بحقائق صادمة عن التحالف ويوجه تحذيرا لـ هادي «التاريخ لن يرحم» الملكة العربية الوحيدة التي نعت الرئيس مرسي هجوم كبير على السعودية بعد أيام والمملكة تتأهب زيارة تاريخية لـ أمير دولة خليجية الى العراق بعد ساعات من وفاة الرئيس محمد مرسي .. السعودية تعلن موقفها من جماعة الاخوان المسلمين السعودية تدعو لاتخاذ إجراءات حازمة تحسبا لتداعيات خطيرة انفجارات هائلة وحريق كبير بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران
قالت صحيفة “الأهرام” المصرية إن طفلا (8 سنوات) توجه لشراء بعض الحلوى من محل جارته.، ولم يكن يدرى أنه سيصمت إلى الأبد بعد هذا المشوار.. توجه للمحل فلم يجد الجارة، فدخل ببراءة إلى بيتها للبحث عنها، فوجدها فى وضع مخل مع أحد الأشخاص، والذى فر هاربا، بينما أبدى الطفل اندهاشه وأخبرها أنه سيروى كل ما شاهده لوالدته.
وجاء في الحادثة: “فى تلك اللحظة فكرت المتهمة فى الفضيحة، فاندفعت كالشيطان وأغلقت الباب وقيدت الطفل من يديه وتوجهت به لحمام منزلها وغمرت رأسه فى إناء به ماء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ووضعته داخل جوال ألقت به فى مصرف القرية، وخوفا من اكتشاف أمرها أخرجته من المصرف بعد 4 أشهر ودفنته تحت شجرة، لتكشف بنفسها عن جريمتها النكراء”.