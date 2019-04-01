مسئول بارز يكاشف اليمنيين بحقائق صادمة عن التحالف ويوجه تحذيرا لـ هادي «التاريخ لن يرحم»

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال عبدالعزيز جباري نائب رئيس مجلس النواب، إن التحالف العربي يعيق عودة الشرعية والرئيس هادي إلى المناطق المحررة (جنوبي اليمن).

وأضاف جباري في مقابلة على قناة سهيل الفضائية، أن مسؤولي الدولة وقيادة الشرعية يشعرون بالحسرة والألم من الوضع القائم، مشيراً إلى توجيه الرئاسة والحكومة خطابات ورسائل للأشقاء في التحالف العربي بخصوص الوضع القائم والعوائق التي تعيق عودة الشرعية إلى داخل اليمن.

ورجح جباري أن يعود الرئيس هادي بعد اجراء الفحوصات الطبية في الولايات المتحدة إلى داخل اليمن، مستدركاً "إذا لم يستطع الرئيس وهناك موانع فأعتقد أن الواجب الوطني والأخلاقي التحدث بكل صراحة، وإعلان موقف من قبل رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة هذا الشيء الطبيعي فالتاريخ لا يرحم احدا".

وأوضح جباري "لا عذر لنا ولا عذر لأشقائنا في التحالف، ما هي هذه المواقف؟ وكيف سنواجه المشروع الإيراني في البلد؟ ألم تأتِ هذه القوات من الاشقاء في التحالف العربي من أجل مساعدة الشعب اليمني وعودة الشرعية (لمساعدتنا في عودة الشرعية)؟ من الآن يعيق الشرعية وعودة مؤسساتها، ما هذا الكلام وما هذا المنطق وما هذه السياسية لماذا اتوا إلى اليمن ولأجل ماذا؟".

وتساءل جباري عن الحرب وطولها "ومن الذي وقف امام عودة الشرعية وهناك مثلما يطرح أن لدينا 80% من الأرض اليمنية تحت سلطة الشرعية؟".

وعن مجلس النواب، قال جباري إنه يأمل أن يعاود مجلس النواب استئناف جلساته في الايام القادمة، مستدركاً "لكن إذا لم يتم السماح لمجلس النواب من الانعقاد وعودة رئيس الجمهورية فالواجب علينا كنواب وممثلين للشعب أن نتخذ مواقف".

وأكد أن مجلس النواب سيعقد جلسات وليست جلسة في قادم الايام إلا إذا لم يتجاوب الاشقاء في التحالف العربي، مشيراً إلى زيارة "كان من المفترض أن تقوم بها هيئة رئاسة مجلس النواب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة "من أجل التفاهم على بعض القضايا، الآن احتمال أن تذهب هيئة الرئاسة واحتمال أن نذهب لليمن, وأنا اعتقد أن لا عذر لمجلس النواب يجب أن نتداعى إلى أي محافظة وهذه بلدنا لا نستأذن من أحد" .

ولفت جباري أنه حتى الآن "لم يمنع مجلس النواب من العودة إلى اليمن ونحن نبحث الان عودة المجلس وليس شرطاً أن يعقد في عدن في أي محافظة المهرة أو مأرب في الجوف في حضرموت".

وشدد جباري على ضرورة تصحيح الوضع القائم في علاقة التحالف والشرعية.

وذكر أن التحالف والشرعية يتبادلان الاتهامات "نحن في الشرعية نقول أن كل المقومات والخلل بيد التحالف والتحالف يقول أنه لا يقوم بهذا الدور وكان من المفترض أن نقيم ونعرف أين الخلال إذا كان لدى الشرعية أو بعض القيادات فلتذهب هذه القيادات ولتأتي بغيرها اليمن أكبر من القيادات وأكبر من الاسماء".

وعن استقالة اليماني، قال جباري "من غير الطبيعي بقاء هذه الحكومة بشكل عام بقاء الحكومة بهذا الشكل" مجدداً مطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية مصغرة، وقال أن الاحزاب اقترحت على الرئيس ذلك وقد أحال الموضوع إلى نائبه لتدارس الموضوع مع الاحزاب السياسية.

وأكد جباري، وهو مستشار رئيس الجمهورية، وسبق أن استقال من منصب نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية، أن الحكومة الحالية لا تقوم بأي شيء، وأن تشكيل حكومة بصلاحية كاملة، تنفذ البرنامج التنفيذي لتحالف القوى السياسية هي الحل في المرحلة الحالية.

وانتقد جباري بشدة الحملات الإعلامية الموجهة ضد اليمنيين من بعض المحللين والكتاب في الخليج العربي، وقال أن تلك الابواق والتجريح والاتهامات التي توجهه للشعب اليمني، يتم بتوجيهات من بعض المسؤولين والقيادات في الدول الخليجية، ولا تصدر بشكل شخصي من اصحابها.

وأشار جباري إلى تحكم التحالف العربي بالمشهد العسكري بشكل كامل، وأن التحالف اوقف التقدم في جبهة نهم وصنعاء، وقال نملك جيش بمئات الألاف، إذا تم دعمه بأبسط المقومات العسكرية لكانت المعركة قد حسمت.

وطالب جباري التحالف بمراجعة مواقفه من اليمن، مشيراً إلى أن الشعب اليمني يضحي دفاعاً عن المنطقة ويقدم الآلاف من الشهداء والجرحى والمعاقين، في سبيل حماية المنطقة من المشروع الإيراني، مضيفاً "هم لم يتدخلوا من أجل اليمن بل لحماية انفسهم من هذا المشروع الإيراني".