الملكة العربية الوحيدة التي نعت الرئيس مرسي

شاركت الملكة الأردنية نور الحسين في نعي الرئيس المصري الراحل د.محمد مرسي، حيث كتبت بحسابها الرسمي على تويتر باللغة الإنجليزية: RIP first and only democratical

ly elected President of #Egypt #Morsi ( أول وآخر رئيس مصري منتخب ديمقراطيا ). ما كتبته الملكة نور استحسنه الآلاف، وأثنوا عليها الخير كله. ملكة بمعنى الكلمة!

إحدى متابعات الملكة الهاشمية علقت قائلة: ” ‏‎رحم الله الحسين بن طلال. ورحم الله محمد مرسي . ملكة بكل معنى الكلمة.

وكتبت أخرى:” I did respect you all my life, and now I respect you more“. (احترمتك طيلة حياتي، والآن أحترمك أكثر ).

متابع آخر علق قائلا :” ‏‎الله يرحم الحسين احسن الاختيار”. وعلقت د.ميساء الروابدة قائلة:”

‏‎رحمه الله رحمة واسعه وغفر له … انت انسانه رائعه قبل ان تكوني ملكة”.

د.محمد الجوادي وجه الشكر للملكة نور قائلا :”‏باسم كل مصري حر أقول للملكة العظيمة نور الحسين ملكة الاردن: شكر الله سعيك”.