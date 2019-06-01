فنانة شهيرة جدا تفاجئ الوسط الفني وتعلن موقفها من الرئيس مرسي طفل كشفها في وضع مخل بدون قصد .. فكانت هذه نهايتهما المؤلمة مفاجئة لخصوم البشير : لمن كانت الأموال المضبوطة في منزله ولماذا كانت هناك ؟ مسئول بارز يكاشف اليمنيين بحقائق صادمة عن التحالف ويوجه تحذيرا لـ هادي «التاريخ لن يرحم» الملكة العربية الوحيدة التي نعت الرئيس مرسي هجوم كبير على السعودية بعد أيام والمملكة تتأهب زيارة تاريخية لـ أمير دولة خليجية الى العراق بعد ساعات من وفاة الرئيس محمد مرسي .. السعودية تعلن موقفها من جماعة الاخوان المسلمين السعودية تدعو لاتخاذ إجراءات حازمة تحسبا لتداعيات خطيرة انفجارات هائلة وحريق كبير بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران
شاركت الملكة الأردنية نور الحسين في نعي الرئيس المصري الراحل د.محمد مرسي، حيث كتبت بحسابها الرسمي على تويتر باللغة الإنجليزية: RIP first and only democratical
ly elected President of #Egypt #Morsi ( أول وآخر رئيس مصري منتخب ديمقراطيا ). ما كتبته الملكة نور استحسنه الآلاف، وأثنوا عليها الخير كله. ملكة بمعنى الكلمة!
إحدى متابعات الملكة الهاشمية علقت قائلة: ” رحم الله الحسين بن طلال. ورحم الله محمد مرسي . ملكة بكل معنى الكلمة.
وكتبت أخرى:” I did respect you all my life, and now I respect you more“. (احترمتك طيلة حياتي، والآن أحترمك أكثر ).
متابع آخر علق قائلا :” الله يرحم الحسين احسن الاختيار”. وعلقت د.ميساء الروابدة قائلة:”
رحمه الله رحمة واسعه وغفر له … انت انسانه رائعه قبل ان تكوني ملكة”.
د.محمد الجوادي وجه الشكر للملكة نور قائلا :”باسم كل مصري حر أقول للملكة العظيمة نور الحسين ملكة الاردن: شكر الله سعيك”.