بعد ساعات من وفاة الرئيس محمد مرسي .. السعودية تعلن موقفها من جماعة الاخوان المسلمين

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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جددت السغودية بعد ساعات من الإعلان عن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، عن موقفها من جماعة الاخوان المسلمين بوصفها جماعة ارهابية .

حيث وصفت وزارة الخارجية السعودية، جماعة "الإخوان المسلمين" المنتمي إليها مرسي بأنها "تنظيم إرهابي".

ونشرت الخارجية عبر حسابها على موقع "تويتر"، صورة توضيحية، إنفوجراف، تنتقد فيها جماعة "الإخوان"، قائلة، إنها "تنظيم إرهابي يعمل للإضرار بالإسلام وتقويض الاستقرار".

واعتبرت التغريدة أن جماعة الإخوان المسلمين، ساعدت في نشأة تنظيم داعش الإرهابي، وتنظيم القاعدة، وأنها "تبيح العمليات الانتحارية وتنفذ الاغتيالات".

ولم يصدر تعليق رسمي من السعودية حول وفاة مرسي شأنها شان معظم الدول التي تجاهلت وفاته المفاجئة خلال جلسة محاكمته أمس.

وباستثناء تعازي رسمية محدودة أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة، لم يصدر عن المستوي الرسمي مصريا وعربيا ودوليا ردود فعل على وفاة مرسي الذي تولى رئاسة مصر لمدة عام (2012- 2013).

فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته، ترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين.

بينما اتهمت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس واتش" الحقوقيتان الدوليتان، الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي ما أدى لوفاته، رفضت القاهرة هذه الاتهامات وقالت إنها "لا تستند إلى أي دليل"، و"قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية".