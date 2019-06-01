انفجارات هائلة وحريق كبير بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 1299

أعلن مصدر في المنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني أن انفجارات هائلة وقعت في مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحوثي الانقلابية، فجر الثلاثاء، شرق مديرية حرض بالقرب من خطوط المواجهات بين قوات الجيش والميليشيات، تحديداً شمال غربي محافظة حجة.

وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة أن الانفجار وقع بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات تحالف دعم الشرعية في المنطقة.

وأكد كذلك أنه استمر سماع دوي الانفجارات مع حريق شب في المخزن لعدة ساعات.