زيارة تاريخية لـ أمير دولة خليجية الى العراق بعد ساعات من وفاة الرئيس محمد مرسي .. السعودية تعلن موقفها من جماعة الاخوان المسلمين السعودية تدعو لاتخاذ إجراءات حازمة تحسبا لتداعيات خطيرة انفجارات هائلة وحريق كبير بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران تحرك اماراتي وانقلاب عسكري في أهم محافظات الشرعية - مدرعات الانفصاليين تنتشر ومصدر امني يوجه طلب عاجل الى هادي هجوم حوثي جديد يستهدف السعودية والتحالف يصدر بيان مهم هكذا دفن الرئيس محمد مرسي .. الخوف منه حيا وميتا .. صور ما هي الحقيبة السرية التي تحدث عنها الرئيس مرسي قبيل وفاته؟ «الشرعية» تزف خبر سار لكافة الطلاب «اليمنيين» المبتعثين في الخارج قرار جديد من النيابة العامة المصرية بشأن «جثة الرئيس محمد مرسي»
أعلن مصدر في المنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني أن انفجارات هائلة وقعت في مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحوثي الانقلابية، فجر الثلاثاء، شرق مديرية حرض بالقرب من خطوط المواجهات بين قوات الجيش والميليشيات، تحديداً شمال غربي محافظة حجة.
وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة أن الانفجار وقع بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات تحالف دعم الشرعية في المنطقة.
وأكد كذلك أنه استمر سماع دوي الانفجارات مع حريق شب في المخزن لعدة ساعات.