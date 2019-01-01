تحرك اماراتي وانقلاب عسكري في أهم محافظات الشرعية - مدرعات الانفصاليين تنتشر ومصدر امني يوجه طلب عاجل الى هادي

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في خطوة انقلابية على سلطات الشرعية بمحافظة شبوة (شرق اليمن) قامت مايسمى قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات الثلاثاء بالانتشار في (عتق) عاصمة المحافظة واستحدثت مواقع جديدة.
ونقل مأرب برس عن مصدر امني قوله «ان قيام النخبة باستحداث نقاط امنية داخل المدينة والانتشار بصورة مفاجئة ما هو الا ضمن مخطط الانقلاب على السلطات الشرعية التي تشهده المحافظات الجنوبية من العاصمة عدن وحتى سقطرى.
وأضاف المصدر ان انتشار النخبة بمدرعاتها وسط المدينة ودون اذن او تنسيق مع اللجنة الأمنية بالمحافظة هو انقلاب واضح وصريح على السلطات الشرعية ومحاولة تقويض عملها.
وطالب المصدر رئيس الجمهورية للتدخل بشكل عاجل وتدارك الموقف المتوتر في المحافظة.