تحرك اماراتي وانقلاب عسكري في أهم محافظات الشرعية - مدرعات الانفصاليين تنتشر ومصدر امني يوجه طلب عاجل الى هادي هجوم حوثي جديد يستهدف السعودية والتحالف يصدر بيان مهم هكذا دفن الرئيس محمد مرسي .. الخوف منه حيا وميتا .. صور ما هي الحقيبة السرية التي تحدث عنها الرئيس مرسي قبيل وفاته؟ «الشرعية» تزف خبر سار لكافة الطلاب «اليمنيين» المبتعثين في الخارج قرار جديد من النيابة العامة المصرية بشأن «جثة الرئيس محمد مرسي» مسؤول أممى رفيع يوجه رسالة تحذيرية «للحوثيين»عقب تورطهم في هذه الفضيحة مؤامرة إنقلاب عدن.. الانفصاليون يحاصرون مؤسسات «الشرعية» والسعودية تقود وساطة ماهي اخر كلمات قالها الرئيس مرسي قبل مماته وهزت المحكمة ومن فيها بعد كشف مخطط الانقلاب.. مسؤول حكومي يكشف عن تحركات رئاسية على أعلى مستوى والرئيس ”هادي“ يبلغ الملك ”سلمان“ بقرار حازم
في مقبرة وسط المقابر العامة في مدينة نصر بالقاهرة أو ما يطلق عليها مقابر الصدقة وارى جثمان الرئيس المصري السابق محمد مرسي الثرى بحضور اثنين من أبنائه ومحامي وقيل أن زوجته حضرت دفنه أيضا.
وشددت قوات الأمن من تواجدها في المكان فجرا وحاصرت المقابر بشكل محكم لعدم السماح لأحد بحضور دفن الرئيس الراحل كما التزمت القوات الأمنية بالبقاء في المقابر بعد دفنه لضمان عدم حضور أحد للمقابر
. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من مشهد دفن مرسي والذي كان التواجد والحصار الأمني فيه الأبرز وهو ما استنكره النشطاء وقادوا حملة تعاطف مع الرئيس الراحل وأسرته مشيرين إلى أن السلطة تخاف من كلامه حيا ومن جثمانه ميتا.
وتوفى الرئيس السابق محمد مرسي أمس أثناء جلسة محاكمته في القضية المعروفة بالتخابر. ومعاه معارضه فضلا عن مؤيديه في العالمين العربي والعالمي.