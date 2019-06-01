«الشرعية» تزف خبر سار لكافة الطلاب «اليمنيين» المبتعثين في الخارج

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 207

أعلنت الحكومة اليوم الإثنين 17 يونيو 2019 م تحويل مستحقات الطلاب المتبعتين للدراسة في الخارج للربع الأول من العام الجاري 2019م.

وقال وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات مازن الجفري وأوضح الدكتور مازن الجفري "أنه تم تحويل المستحقات من البنك المركزي اليمني الى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب خلال الايام القريبة القادمة".

وأكد في تصريح نقلته وكالة "سبأ" الرسمية "أن قطاع البعثات على أوشك على الانتهاء من إعداد مستحقات الربع الثاني 2019م والرسوم الدراسة للعام الأكاديمي 2017/2018م لصرفها".

والجمعة الماضية طمان رئيس مجلس النواب سلطان البركاني الطلاب اليمنين المبعثين للدارسة في الخارج، ان مستحقاتهم سيتم ارسالها الأسبوع الجاري، بحسب توجيهات الرئيس هادي والحكومة في العاصمة المؤقتة عدن.