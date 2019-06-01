بعد كشف مخطط الانقلاب.. مسؤول حكومي يكشف عن تحركات رئاسية على أعلى مستوى والرئيس ”هادي“ يبلغ الملك ”سلمان“ بقرار حازم

الإثنين 17 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشفت مصادر حكومية، الاثنين 17 يونيو/حزيران، عن تحركات رئاسية في على أعلى مستوى لعودة الرئيس عبدربه منصور هادي وجميع قيادات الدولة الى أرض الوطن.

وتأتي هذه التحركات بعد الكشف عن مخطط انقلابي يقوده ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي وبدعم من دولة الامارات العربية المتحدة.

عضو مجلس الشورى صلاح باتيس، قال أن ”الرئيس عبدربه منصور هادي يتدارس إصدار قرار بعودة جميع قادة الدولة إلى أرض الوطن“.

وأضاف ”تحركات رئاسية في هذه الأثناء على أعلى مستوى، والرئيس هادي يتدارس إصدار قرار بعودة جميع قادة الدولة إلى أرض الوطن فورا وبسط نفوذ الدولة على كامل التراب الوطني“.

وأكد في منشور بصفحته على ”فيسبوك“ رصده ”مأرب برس“، انه وعندما يعود الرئيس من رحلته العلاجية الى واشنطن بالسلامة ”سيكون مع شعبه في داخل ‎اليمن لاستكمال إسقاط التمرد واستعادة الدولة وبناء اليمن الجديد اليمن السعيد“.

والسبت 15 يونيو/حزيران، كشف تسريب صوتي منسوب للواء الرابع في قوات الحماية الرئاسية اليمنية العميد "مهران قباطي"، عن وجود مخطط إماراتي لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة.

وقال "قباطي"، في التسريب، إن اجتماعا برئاسة وزير الداخلية اليمني "أحمد الميسري"، ضم القيادات العسكرية والأمنية، خُصص لمناقشة مخطط المجلس الانتقالي.

وتضمنت الخطة سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على البنك المركزي والوزارات الحكومية والقصر الرئاسي اليمني (معاشيق) بعدن.

وعقب تسريب المقطع، التقى الرئيس هادي بالسفير الأمريكي لدى اليمن، ثم التقى بعده وفي نفس اليوم بالسفير السعودي محمد آل جابر، وحمله رسالة خطية الى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وعن محتوى الرسالة، نقلت صحيفة "أخبار اليوم" عن مصادر مطلعة في الرئاسة قولها أن ”الرسالة تتضمن شرحاً لمجريات الأحداث في اليمن وخاصة الأحداث التي تسعى دولة الإمارات لافتعالها من خلال الدفع بميليشيات مسلحة للانقلاب على الشرعية وأن وضع الأحداث يفرض على الشرعية تحديد مواقف حاسمة وأن ذلك العبث لم يعد مقبولاً استمراره“.

وأكدت المصادر أن ”الرئيس أبلغ الملك سلمان في رسالته قراره بالعودة الى ارض الوطن خلال الأيام القليلة القادمة، كما أبدى الرئيس انزعاجه الشديد للهجمات التي تشنها إيران عبر أدواتها المتمثلة في ميلشيات الانقلاب الحوثي، مؤكداً للملك أن المنطقة وكلا البلدين لن تنعما بالأمن والاستقرار طالما أن ذراع إيران مازال موجوداً“.

واليوم الاثنين، عاد رئيس الوزراء معين عبدالملك الى العاصمة المؤقتة عدن، برفقة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبدالله النخعي، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء ركن أحمد محسن اليافعي.