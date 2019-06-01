”علي محسن“ يناقش مع ”نبيل شمسان“ أوضاع ”تعز“ ويطالب بالعمل على تحقيق مستقبلا يليق بمواقف أبناءها المشرف

الإثنين 17 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعا نائب الرئيس علي محسن الأحمر، أبناء تعز إلى توحيد الصف والمزيد من العمل بما يحقق مستقبلاً أفضل يليق بمواقف أبناء تعز وتاريخ المحافظة المشرف.

وأشاد ”الأحمر“ بالجهود المبذولة والتضحيات التي يقدمها أبناء محافظة تعز وما سطروه من بطولات نادرة في مواجهة ميليشيا الانقلاب.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، للاستماع إلى مستجدات الأوضاع في المحافظة والجهود المبذولة لتثبيت الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع وتلبية متطلبات المواطنين.

وقال نائب الرئيس بأن ”تعز التاريخ والبطولة ضربت نموذجاً رائداً في الحرية والفداء والشجاعة“وفقا لوكالة "سبأ".

وأضاف "حين تعرض اليمن للانقلاب الإمامي الغاشم كانت تعز في الموقف الذي يأمله كل اليمنيين ودافعت باستبسال عن كرامتها وعن مبادئ وأهداف الثورة والجمهورية“.

ونوه نائب الرئيس إلى تقدير القيادة السياسية بقيادة الرئيس هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة لما بذله أبناء تعز من تضحيات وجهود كبيرة لمساندة الشرعية.

واستعرض المحافظ شمسان جملة من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة وجهود السلطة المحلية في تهيئة تعز كمدينة حاضنة لكل أبناء اليمن وتوفير متطلباتها الأساسية وجهود التنسيق مع مختلف الجهات الداعمة وفي مقدمتها الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية.