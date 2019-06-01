بعد الكشف عن مخطط الانقلاب.. رئيس الوزراء يصل ”عدن“ برفقة 2 من أهم القيادات العسكرية

الإثنين 17 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وصل رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الاثنين 17 يونيو/حزيران، إلى العاصمة المؤقتة عدن، برفقة قادة عسكريين رفيعين، بعد يومين من الكشف عن مخطط إماراتي للانقلاب في عدن.

ويأتي وصول ”معين“ الى عدن بعد يومين من مغادرته دولة الامارات العربية، متجها الى العاصمة السعودية الرياض لاطلاع الرئيس عبدربه منصور هادي على نتائج زيارة الإمارات.

ونقلت ”سبأ“ عن رئيس الوزراء قوله ”أن عدن عاصمة الأمن والأمان والاستقرار والتنمية، ويتجسد ذلك من خلال المشاريع الخاصة بتحسين البنى التحتية خلال المرحلة القادمة رغم التحديات صعبة“.

وعاد مع رئيس الوزراء كلا من رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبدالله النخعي، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء ركن أحمد محسن اليافعي.

والسبت 15 يونيو/حزيران، كشف تسريب صوتي منسوب للواء الرابع في قوات الحماية الرئاسية اليمنية العميد "مهران قباطي"، عن وجود مخطط إماراتي لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة.

وقال "قباطي"، في التسريب، إن اجتماعا برئاسة وزير الداخلية اليمني "أحمد الميسري"، ضم القيادات العسكرية والأمنية، خُصص لمناقشة مخطط المجلس الانتقالي.

وتضمنت الخطة سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على البنك المركزي والوزارات الحكومية والقصر الرئاسي اليمني (معاشيق) بعدن.ُ