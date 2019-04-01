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اول زعيم عربي يعزي في وفاة الرئيس مرسي ويتحدث عن «نبأ مفاجئ»

الإثنين 17 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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عزى امير دولة قطر في وفاة الرئيس المصري محمد مرسي الذي اعلن عن وفاته اليوم الاثنين.

وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني :«اتقدم إلى عائلة الرئيس مرسي وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء».

وعلق الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه فس تويتر بالقول : «تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي».

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