اول زعيم عربي يعزي في وفاة الرئيس مرسي ويتحدث عن «نبأ مفاجئ» أول تعليق من نجل الرئيس محمد مرسي بعد إعلان وفاته ”غريفيث“ يعلن للعالم فشله في تحقيق اي نجاح يذكر ويؤكد ان الوضع ”معقد“ توزيع شقق مجانية في الإمارات... لكن بشرط مؤشرات ترفع احتمال أن يكون الرئيس مرسي قد مات اغتيالا بماذا وصف اردوغان الرئيس مرسي وكيف تلقى خبر وفاته؟ أمن ”مأرب“ يحقق نجاحا جديدا بعملية موجعة لمليشيا الحوثي .. صور هكذا توفي الرئيس المصري محمد مرسي ... تفاصيل محزنة ... عاجل وفاة الرئيس المصري محمد مرسي لماذا وجهت الفنانة أحلام رسالة لحاكم دبي محمد بن راشد ؟
عزى امير دولة قطر في وفاة الرئيس المصري محمد مرسي الذي اعلن عن وفاته اليوم الاثنين.
وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني :«اتقدم إلى عائلة الرئيس مرسي وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء».
وعلق الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه فس تويتر بالقول : «تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي».