اول زعيم عربي يعزي في وفاة الرئيس مرسي ويتحدث عن «نبأ مفاجئ» أول تعليق من نجل الرئيس محمد مرسي بعد إعلان وفاته ”غريفيث“ يعلن للعالم فشله في تحقيق اي نجاح يذكر ويؤكد ان الوضع ”معقد“ توزيع شقق مجانية في الإمارات... لكن بشرط مؤشرات ترفع احتمال أن يكون الرئيس مرسي قد مات اغتيالا بماذا وصف اردوغان الرئيس مرسي وكيف تلقى خبر وفاته؟ أمن ”مأرب“ يحقق نجاحا جديدا بعملية موجعة لمليشيا الحوثي .. صور هكذا توفي الرئيس المصري محمد مرسي ... تفاصيل محزنة ... عاجل وفاة الرئيس المصري محمد مرسي لماذا وجهت الفنانة أحلام رسالة لحاكم دبي محمد بن راشد ؟
علق أحمد نجل أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث، على خبر إعلان وفاة والده خلال جلسة محاكمته، اليوم الإثنين.
وقال أحمد مرسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أبي عند الله نلتقي".
وقال التلفزيون المصري إن الرئيس السابق محمد مرسي، توفي خلال جلسة محاكمته اليوم الإثنين.
وأشار إلى أن مرسي خلال المحاكمة طلب من القاضي الحديث وبعد رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها.
وكانت الجلسة تنظر في اتهام أول رئيس للبلاد منتخب ديمقراطيا (2012-2013)، بـ"التخابر".