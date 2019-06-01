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أول تعليق من نجل الرئيس محمد مرسي بعد إعلان وفاته

الإثنين 17 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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علق أحمد نجل أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث، على خبر إعلان وفاة والده خلال جلسة محاكمته، اليوم الإثنين.

وقال أحمد مرسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أبي عند الله نلتقي".

وقال التلفزيون المصري إن الرئيس السابق محمد مرسي، توفي خلال جلسة محاكمته اليوم الإثنين.

وأشار إلى أن مرسي خلال المحاكمة طلب من القاضي الحديث وبعد رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها.

وكانت الجلسة تنظر في اتهام أول رئيس للبلاد منتخب ديمقراطيا (2012-2013)، بـ"التخابر".

 

  
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