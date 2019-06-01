بماذا وصف اردوغان الرئيس مرسي وكيف تلقى خبر وفاته؟

الإثنين 17 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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علق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاثنين على خبر وفاة الرئيس المصري محمد مرسي.

ونقلت وسائل اعلامية تركية عن اردوغان قوله «ان الرئيس محمد مرسي مات شهيدا بعد ست سنوات من الاعتقال».

وتقدم بالتعازي لاسرة الرئيس مرسي وكل ابناء الشعب المصري بهذا المصاب الجلل.

وقال أردوغان واصفا مرسي : «أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ».

من جانبه أكد الدكتور احمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي خبر وفاة والده دون الاشارة الى اسباب الوفاة.

وكان التلفزيون المصري الرسمي قد اعلن مساء اليوم وفاة الرئيس المصري محمد مرسي اثناء محاكمته في القضية المعروفة اعلاميا بالتخابر ... مرجعا سبب الوفاة الى تعرضه لنوبة اغماء توفي على إثرها وهو يتحدث الى قاضي المحكمة.