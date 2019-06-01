اول زعيم عربي يعزي في وفاة الرئيس مرسي ويتحدث عن «نبأ مفاجئ» أول تعليق من نجل الرئيس محمد مرسي بعد إعلان وفاته ”غريفيث“ يعلن للعالم فشله في تحقيق اي نجاح يذكر ويؤكد ان الوضع ”معقد“ توزيع شقق مجانية في الإمارات... لكن بشرط مؤشرات ترفع احتمال أن يكون الرئيس مرسي قد مات اغتيالا بماذا وصف اردوغان الرئيس مرسي وكيف تلقى خبر وفاته؟ أمن ”مأرب“ يحقق نجاحا جديدا بعملية موجعة لمليشيا الحوثي .. صور هكذا توفي الرئيس المصري محمد مرسي ... تفاصيل محزنة ... عاجل وفاة الرئيس المصري محمد مرسي لماذا وجهت الفنانة أحلام رسالة لحاكم دبي محمد بن راشد ؟
علق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاثنين على خبر وفاة الرئيس المصري محمد مرسي.
ونقلت وسائل اعلامية تركية عن اردوغان قوله «ان الرئيس محمد مرسي مات شهيدا بعد ست سنوات من الاعتقال».
وتقدم بالتعازي لاسرة الرئيس مرسي وكل ابناء الشعب المصري بهذا المصاب الجلل.
وقال أردوغان واصفا مرسي : «أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ».
من جانبه أكد الدكتور احمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي خبر وفاة والده دون الاشارة الى اسباب الوفاة.
وكان التلفزيون المصري الرسمي قد اعلن مساء اليوم وفاة الرئيس المصري محمد مرسي اثناء محاكمته في القضية المعروفة اعلاميا بالتخابر ... مرجعا سبب الوفاة الى تعرضه لنوبة اغماء توفي على إثرها وهو يتحدث الى قاضي المحكمة.