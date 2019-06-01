أمن ”مأرب“ يحقق نجاحا جديدا بعملية موجعة لمليشيا الحوثي .. صور

الإثنين 17 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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سجلت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، الاثنين 17 يونيو/حزيران، نجاحا جديدا بضبطها شحنة مخدرات كانت في طريقها الى العاصمة صنعاء.

وقال مدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني، ان افراد نقطة ”الفلج“ تمكنوا من ضبط شحنة جديدة من الحشيش المخدر تقدر بـ 99 كيلو جرام، اثناء محاولة العبور بها الى مليشيا الحوثي بصنعاء وكانت مخفية في سيارة دفع رباعي (حوض) بطريقة احترافية.

وأكد المداني انه تم ضبط الكمية مع شخصين شقيقين كانا يقودان السيارة احدهما حدث عمره "16سنة"، وانه سيتم استكمال الاجراءات القانونية وإحالة المتهمين مع المضبوطات الى القضاء.

واشاد العميد المداني باليقظة الامنية العالية التي يتمتع بها الأفراد المتواجدون في النقاط الأمنية على مداخل ومخارج المحافظة، وما يحققوه من نجاحات مستمرة في ضبط الممنوعات وتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وأشار الى ان ذلك يعكس القدرة والكفاءة التي يتمتع بها منتسبي الاجهزة الامنية والاحترافية في اداء مهامهم، مؤكدا ان الاجهزة الامنية بمأرب بالمرصاد لكل العصابات الإجرامية الخارجة عن النظام والقانون والمتورطة في عمليات التهريب والمتعاونة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.