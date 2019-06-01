أمن ”مأرب“ يحقق نجاحا جديدا بعملية موجعة لمليشيا الحوثي هكذا توفي الرئيس المصري محمد مرسي ... تفاصيل محزنة ... عاجل عاجل: وفاة الرئيس المصري محمد مرسي لماذا وجهت الفنانة أحلام رسالة لحاكم دبي محمد بن راشد ؟ الحجز على 36 منشأة مملوكة للاعب شهير تحرش نسائي برجل أمام زوجته في الكويت .. هذه نهايتهم الاعتداء على وزير يمني ومحافظ ورشقهم بالحجارة - الانفصاليون يحتفون والشرعية تحمل الامارات وتفضح دورها اللواء سلطان العرادة يعلن الحرب على المتلاعبين بالمشتقات النفطية ويفرض آليات ضامنة لوصولها لمحطات الكهرباء وكل المصالح الحكومية والأهلية اللواء سلطان العرادة يكشف عن إنشاء كنترول إقليمي في مأرب ومدارس خاصة للموهوبين من الطلاب والطالبات تفاصيل الفضيحة الحوثية والخبر المحذوف من وكالة سبأ
قال التلفزيون المصري: إن الرئيس المصري السابق محمد مرسي، توفي خلال جلسة محاكمته اليوم الإثنين.
وأشارت إلى أن مرسي وخلال المحاكمة، طلب من القاضي الحديث، وبعد رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها.
ولفتت صحف مصرية، إلى أنه تم نقل الجثمان إلى المستشفى.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، حالة الاستنفار القصوى في البلاد، بعد إعلان وفاة أول رئيس مدني منتخب لمصر خلال جلسة محاكمته.
وكانت أسرة محمد مرسي،قالت قبل حلول شهر رمضان الماضي: إنه قضى العام السابع من رمضان بعد الانقلاب عليه.
جاء ذلك في بيان سابق لأسرة مرسي، لكشف أحواله وتقديم التهنئة باسمه في رمضان. واصافا وضعه بأنه "اعتقال انفرادي تعسفي بمحسبه وحصار تام وعزلة كاملة".
وقال البيان إن "شهر رمضان الكريم يحل هذا العام، ومرسي، مُغيَّب وحيد، وسط حصار وتعتيم متعمد، عن طبيعة وظروف احتجازه".
وأضاف: "كما يحل شهر رمضان، للعام الثالث على التوالي، ونجله أسامة، معتقل هو الآخَر، ومُودَع في حبس انفرادي، للتنكيل به، لدفاعه عن والده، وعن الشرعية القانونية والدستورية".
وأوضحت عائلته أنها لا تعرف كثيرا عن الحالة الصحية لـ"مرسي" في ظل ظروف احتجازه الحالية، مشيرة إلى أن ما يحدث له "مخالفة لجميع الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم".
ودعت أسرة مرسي "كل الأحرار في العالم، والمنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وكل مهتم بالحرّية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف الانتهاكات الحالية .