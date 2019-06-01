أمن ”مأرب“ يحقق نجاحا جديدا بعملية موجعة لمليشيا الحوثي هكذا توفي الرئيس المصري محمد مرسي ... تفاصيل محزنة ... عاجل عاجل: وفاة الرئيس المصري محمد مرسي لماذا وجهت الفنانة أحلام رسالة لحاكم دبي محمد بن راشد ؟ الحجز على 36 منشأة مملوكة للاعب شهير تحرش نسائي برجل أمام زوجته في الكويت .. هذه نهايتهم الاعتداء على وزير يمني ومحافظ ورشقهم بالحجارة - الانفصاليون يحتفون والشرعية تحمل الامارات وتفضح دورها اللواء سلطان العرادة يعلن الحرب على المتلاعبين بالمشتقات النفطية ويفرض آليات ضامنة لوصولها لمحطات الكهرباء وكل المصالح الحكومية والأهلية اللواء سلطان العرادة يكشف عن إنشاء كنترول إقليمي في مأرب ومدارس خاصة للموهوبين من الطلاب والطالبات تفاصيل الفضيحة الحوثية والخبر المحذوف من وكالة سبأ
اعلن التلفزيون الرسمي المصري، قبل قليل، عن تعرض الرئيس المصري السابق محمد مرسي لنوبة إغماء توفي على إثرها.