لماذا وجهت الفنانة أحلام رسالة لحاكم دبي محمد بن راشد ؟

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وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة شكر وتهنئة إلى حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة زفاف ثلاثة من أنجاله.
ونشرت أحلام عبر حسابها على موقع “إنستغرام” صورة لها من حفل زفاف أبناء حاكم دبي، وعلقت عليها: “أبارك لسمو سيدي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، وسمو الشيخة هند بنت مكتوم لزفاف أنجالهما سمو الشيوخ: حمدان ولي عهد دبي، وأحمد، ومكتوم”.
وشكرت أحلام حاكم دبي على مشاركتها في حفل الزفاف قائلة: “تشرفت أنني كنت الفنانة العربية التي تشرفت بالغناء في هذا الحفل الكبير، والذي أعتبره تشريفا ووساما على صدري، ربي يتمم عليكم يارب، وهذا اليوم فعلا فرحة وطن”.
وعاشت الإمارات الخميس الماضي على وقع عرس أبناء حاكم دبي، وهم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد