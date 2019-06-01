تحرش نسائي برجل أمام زوجته في الكويت .. هذه نهايتهم

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تحرشت مجموعة من الفتيات في الكويت برجل أمام زوجته في أحد مقاهي المجمعات بالسالمية، مما أدى لنشوب معركة نسائية شرسة.
ونشبت المشاجرة بسبب غيرة الزوجة وعبارة “ليش تخزين زوجي”، وفق ما ذكرته الأحد صحيفة “القبس” الكويتية.
وتتلخص الحادثة بقيام عدد من الفتيات بالاعتداء بالضرب على امرأة قامت بمهاجمتهن بعد أن أخذن يتحدثن بصوت عال ويتحرشن عمدا بزوجها، حيث فقدت المرأة أعصابها وهجمت على إحداهن، بعد أن تلفظت عليها بألفاظ غير لائقة.
وعند احتدام المشاجرة قامت بقية الفتيات بضرب الزوجة وسط محاولات مستميته من زوجها لتخليصها من أيديهن، حتى وصل رجال الأمن إلى الموقع ليقودوا المتشاجرين إلى مركز أمن السالمية.
الطريف بالأمر أن صاحب المقهى أيضا ذهب للمخفر، وقدم دعوى على المتشاجرات يطالبهن بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالمقهى بسبب المشاجرة.