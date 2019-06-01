اللواء سلطان العرادة يعلن الحرب على المتلاعبين بالمشتقات النفطية ويفرض آليات ضامنة لوصولها لمحطات الكهرباء وكل المصالح الحكومية والأهلية

الإثنين 17 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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شدد اليوم محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة على أهمية التطبيق الصارم لإيصال المشتقات النفطية إلى محطات الكهرباء والوكلاء والمصالح الحكومية وضمان عدم التلاعب بها لصالح السوق السوداء.

وعدم التهاون مع من يحاول التلاعب بها والإضرار بمصالح المواطنين..

جاء هذا خلال اجتماع عاجل وموسع برئاسة محافظ محافظة لمناقشة آليات وصول المشتقات النفطية إلى المصالح الحكومية وفي مقدمتها محطات الكهرباء.

وفي اللقاء أقر تضمين آلية دقيقة تبدأ بفحص خزانات المقطورات قبل التعبئة ثم عمل ختومات رصاصية عليها بعد التعبئة لا تفتح إلا عند التفريغ في المحطة المخصصة لها وبحضور الرقابة من شركة النفط والسلطة المحلية في المديرية الواقعة بنطاقها.

كما أشاد بالجهود المبذولة التي تهدف إلى سد أي فجوات يستغلها بعض ضعفاء النفوس في التلاعب بهذه المشتقات، وضمان وصولها والرقابة على صرفها وكميات الاستخدام لدى شركات الطاقة المشتراه من خلال عدادات خاصة تركب على المولدات.

ضم الاجتماع وكلاء المحافظة علي محمد الفاطمي والدكتور عبدربه مفتاح ومحمد المعوضي، والمدير التنفيذي لشركة صافر سالم الكعيتي، والمدير المالي والإداري لمصافي صافر، ومدير عام مكتب النفط بالمحافظة حسين العباب ومدير عام الكهرباء عبدالهادي الشبواني ونائب مدير عام شركة النفط بالمحافظة ناصر قربان ومدراء عموم مديريات المحافظة.

وكان المدير التنفيذي لشركة صافر سالم الكعيتي قد قدم خلال الإجتماع شرحا عن أعمال الصيانة التي جرت للمصفاة والتي نتج عنها ارتفاع حجم الإنتاج إلى تسعة آلاف برميل يوميا.