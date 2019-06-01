اللواء سلطان العرادة يكشف عن إنشاء كنترول إقليمي في مأرب ومدارس خاصة للموهوبين من الطلاب والطالبات

الإثنين 17 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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كشف محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة عن قرار وزاري ينص على إنشاء كنترول إقليمي لإدارة العملية الامتحانية في محافظات إقليم سبأ ومقره مأرب، وقال أن العمل قد بدأ من هذا العام الدراسي.

كما كشف عن توجيهات عاجلة للسلطة المحلية بالمحافظة لإنشاء مدرسة للموهوبين من الطلاب والطالبات .

جاء هذا خلال تدشينه امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2018م- 2019 م والتي تقدم لها 3420 طالبا وطالبة.

وخلال عملية التدشين طاف المحافظ العرادة ومعه مدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور علي العباب ومدير عام مديرية المدينة، بعدد من القاعات في المركز الامتحاني بمدرسة الميثاق للبنين ومدرسة الشهيد محمد هائل للبنات بعاصمة المحافظة، واطلع على سير العملية الامتحانية والأجواء المهيأة للطلاب.

وفي تصريح صحفي أكد المحافظ العرادة أن السلطة المحلية تولي قطاع التعليم بالمحافظة أولويات الاهتمام كون التعليم حجر الزاوية في التنمية والبناء المنشود للمحافظة والوطن.. مشيراً إلى التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في ظل استمرار موجات النزوح إلى المحافظة ، ودعم السلطة المحلية لمكتب التربية من أجل تجاوزها سواءً في مجال البنى التحتية من فصول وإدارات وعملية تعليمية ، أو من طبع وتوفير مناهج ووسائل تعليمية أو من حيث التقييم وتجويد عملية التعليم.

واستمع المحافظ من مسئولي مكتب التربية والمراكز الامتحانية إلى شرح عن الجهود التي بذلت من أجل الإعداد والتهيئة لإجراء العملية الامتحانية وفق المعايير المتبعة من وزارة التربية والتعليم، كما استمع من الطلاب والطالبات إلى ملاحظاتهم وهمومهم.

وعبر المحافظ العرادة عن شكره لوزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الملس على الدعم والعناية اللذين يوليهما لقطاع التعليم بالمحافظة.. مثمناً جهود مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وكافة منتسبيه من أجل إيجاد بيئة تعليمية متميزة.

من جانبه أشار مدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور علي العباب إلى أن الطلاب النازحين إلى المحافظة لأول مرة ؛ يتم دمجهم في المراكز الامتحانية الثابتة والاعتيادية ولم يخصص لهم مركز خاص بهم كما هو في الأعوام السابقة.

حضر التدشين عضو اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية والتعليم فضل محسن السلامي، ومدير عام الجودة والاعتماد المدرسي بالوزارة الدكتور صالح علي الجبواني، ومدير كنترول إقليم سبأ عبدالله شداد وعدد من مدراء الإدارات بمكتب التربية بالمحافظة.