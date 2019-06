اليمن تشارك في مؤتمر دولي حول التطورات الحديثة في الرياضيات البحثية

الإثنين 17 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 82

شارك الباحث اليمني نجيب عباس أحمد عبدالعليم في المؤتمر الدولي السادس للتطورات الحديثة في الرياضيات البحتة والتطبيقية، والذي عقد في مدينة اسطنبول – تركيا ، خلال الفترة من 12-15 يونيو 2019 تحت عنوان

6th International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics

وقدم الباحث نجيب عباس احمد عبدالعليم خلال المؤتمر بحثين علميين بعنوان:

1- Optimality conditions for E-differentiable fractional optimization problems under E-invexity 2-

E-duality results for E-differentiable vector optimization problems under (generalized) E-convexity.

حيث قدم الباحث في بحثيه عدد من النتائج الجديدة على كلاسين جديدين و وتعتبر النتائج التي توصل إليها الباحث مهمة للباحثين و العلماء الذين يعملون في نفس التخصص.

يذكر ان الباحث نجيب عباس الشرعبي مدرس في قسم الرياضيات، كلية التربية المهرة، جامعة حضرموت و مبتعث لدراسة الدكتوراه في جامعة وودج- بولندا و محاضر في جامعة وودج في قسم الرياضيات .

كما شارك في المؤتمر العديد من الدكاترة الباحثين من مختلف الجامعات العالمية، وقد حظيت البحوث المقدمة من الباحث على اهتمام المشاركين في المؤتمر و تم نشر ملخصات البحثين في كتاب وزع على المشاركين و سوف يتم نشر البحثين في مجلة علمية رصينة.