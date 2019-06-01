اليمن تشارك في مؤتمر دولي حول التطورات الحديثة في الرياضيات البحثية مستجدات عاجلة : وانتصارات واسعة للشرعية والحوثي يخسر مناطق مهمة ومزارع واسعة الامارات تهاجم مواقع الجيش الوطني واندلاع اشتباكات عنيفة تصريحات للانقلابي مهدي المشاط تفضح المجلس الانتقالي وتكشف عمالة الانفصاليين صاروخ حوثي يقتل خبراء ايرانيين نصاب محترف .. يستولي على أموال وعقارات ملك عربي شهير الحوثيون أداة إيرانية مزروعة في اليمن هكذا حولت ألغام الحوثي سلة اليمن الغذائية إلى حقول للموت حجة.. لغز الانقلاب الحوثي والطريق لإنهائه..! إصرار حوثي على التهديد بوقف المساعدات عن ملايين اليمنيين
شارك الباحث اليمني نجيب عباس أحمد عبدالعليم في المؤتمر الدولي السادس للتطورات الحديثة في الرياضيات البحتة والتطبيقية، والذي عقد في مدينة اسطنبول – تركيا ، خلال الفترة من 12-15 يونيو 2019 تحت عنوان
6th International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics
وقدم الباحث نجيب عباس احمد عبدالعليم خلال المؤتمر بحثين علميين بعنوان:
1- Optimality conditions for E-differentiable fractional optimization problems under E-invexity 2-
E-duality results for E-differentiable vector optimization problems under (generalized) E-convexity.
حيث قدم الباحث في بحثيه عدد من النتائج الجديدة على كلاسين جديدين و وتعتبر النتائج التي توصل إليها الباحث مهمة للباحثين و العلماء الذين يعملون في نفس التخصص.
يذكر ان الباحث نجيب عباس الشرعبي مدرس في قسم الرياضيات، كلية التربية المهرة، جامعة حضرموت و مبتعث لدراسة الدكتوراه في جامعة وودج- بولندا و محاضر في جامعة وودج في قسم الرياضيات .
كما شارك في المؤتمر العديد من الدكاترة الباحثين من مختلف الجامعات العالمية، وقد حظيت البحوث المقدمة من الباحث على اهتمام المشاركين في المؤتمر و تم نشر ملخصات البحثين في كتاب وزع على المشاركين و سوف يتم نشر البحثين في مجلة علمية رصينة.