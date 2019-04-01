اليمن تشارك في مؤتمر دولي حول التطورات الحديثة في الرياضيات البحثية مستجدات عاجلة : وانتصارات واسعة للشرعية والحوثي يخسر مناطق مهمة ومزارع واسعة الامارات تهاجم مواقع الجيش الوطني واندلاع اشتباكات عنيفة تصريحات للانقلابي مهدي المشاط تفضح المجلس الانتقالي وتكشف عمالة الانفصاليين صاروخ حوثي يقتل خبراء ايرانيين نصاب محترف .. يستولي على أموال وعقارات ملك عربي شهير الحوثيون أداة إيرانية مزروعة في اليمن هكذا حولت ألغام الحوثي سلة اليمن الغذائية إلى حقول للموت حجة.. لغز الانقلاب الحوثي والطريق لإنهائه..! إصرار حوثي على التهديد بوقف المساعدات عن ملايين اليمنيين
هاجمت قوات غير نظامية تدعمها الامارات اليوم الاثنين ، مواقع للقوات الحكومية في محافظة شبوة (شرق اليمن).
وفي التفاصيل ذكر مصدر عسكري ان مليشيات تابعه لما يسمى المجلس الانتقالي هاجمت مواقع الجيش الوطني بمحافظة شبوة.
وقال المصدر لمأرب برس ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين ما يسمى المقاومة الجنوبية المدعومة من الامارات وقوات الجيش المرابطة في منطقة النقعه (مواقع خزانات النفط التي يتم التصدير عبر الى ميناء النشيمة) بعد محاولات تلك المجاميع التمركز على خط النفط بمحافظة شبوة.
ولازالت الاشتباكات مستمرة حتى كتابة الخبر (ظهر الاثنين).
وتعرقل الامارات اي جهود للحكومة اليمنية من اجل اعادة انتاج وتصدير النفط والغاز .
كما تضع ابوظبي يدها عبر تشكيلاتها المسلحة على اهم موارد اليمن في محافظة شبوة ومحافظات اخرى محررة .