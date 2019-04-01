الامارات تهاجم مواقع الجيش الوطني واندلاع اشتباكات عنيفة

الإثنين 17 يونيو-حزيران 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 2601

هاجمت قوات غير نظامية تدعمها الامارات اليوم الاثنين ، مواقع للقوات الحكومية في محافظة شبوة (شرق اليمن).

وفي التفاصيل ذكر مصدر عسكري ان مليشيات تابعه لما يسمى المجلس الانتقالي هاجمت مواقع الجيش الوطني بمحافظة شبوة.

وقال المصدر لمأرب برس ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين ما يسمى المقاومة الجنوبية المدعومة من الامارات وقوات الجيش المرابطة في منطقة النقعه (مواقع خزانات النفط التي يتم التصدير عبر الى ميناء النشيمة) بعد محاولات تلك المجاميع التمركز على خط النفط بمحافظة شبوة.

ولازالت الاشتباكات مستمرة حتى كتابة الخبر (ظهر الاثنين).

وتعرقل الامارات اي جهود للحكومة اليمنية من اجل اعادة انتاج وتصدير النفط والغاز .

كما تضع ابوظبي يدها عبر تشكيلاتها المسلحة على اهم موارد اليمن في محافظة شبوة ومحافظات اخرى محررة .