تصريحات للانقلابي مهدي المشاط تفضح المجلس الانتقالي وتكشف عمالة الانفصاليين

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كشف رئيس مايسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين عن ارتباطهم بما وصفها بالعلاقة المتميزة مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات.
واكد مهدي المشاط علاقة جماعته المتميزة بالمجلس الانتقالي وكثير من القوى الجنوبية.
وقال المشاط في حوار متلفز بأن جماعة الحوثي تربطها علاقة متميزة بالمجلس الانتقالي.، في اشارة الى تأكيد الاتهامات التي وجهها عدد من النخب الخليجية والسعودية للمجلس الانتقالي بعلاقته بالحوثيين وايران وحزب الله اللبناني.
ويشترك الحوثيين والمجلس الانتقالي في السعي نحو تهديد أمن المملكة العربية السعودية القومي وانهاء الشرعية اليمنية وتقسيم اليمن ضمن المخطط الايراني لزعزعة استقرار امن الخليج.
وتسعى ايران عبر ادواتها في اليمن (الحوثيون والانتقالي) للضغط على السعودية عبر تهديد أمن مضيق باب (المندب) والبحر الاحمر في حال اغلقت مضيق (هرمز) امام ناقلات النفط الخليجي والسعودي.