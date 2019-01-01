مصادر تكشف الاسم الأبرز لمنصب الخارجية

الإثنين 17 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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كشفت تقارير صحفية، نقلا عن مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية، أن السفير شائع محسن الزنداني هو الاسم الأبرز لخلافة خالد اليماني لمنصب وزير خارجية اليمن.

وقالت المصادر ، إن الزنداني”يعد ابن الخارجية ويمتاز بعلاقات خارجية ودولية من خلال شغل عدة مناصب بوزارة الخارجية”، مشيرة إلى أنه شغل العديد من المهام الرفيعة في السلك الدبلوماسي اليمني على مدى 35 عاماً.

وكان وزير الخارجية اليمني السابق خالد اليماني، استقال من من منصبه الاثنين الماضي.

وعزت مصادر سياسية في الحكومة سبب الاستقالة إلى “فشل اتفاق ستوكهولم للسلام”، مشيرة إلى أن “توقيع الوزير اليماني عليه بشكله الحالي أعطى الحوثيين طريقا للمراوغة في بنود الاتفاق الفضفاضة”.

يذكر ان اليماني عيّن من قبل الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور في 24ايار/ مايو 2018، بقرار جمهوري، وزيرا للخارجية، خلفا لعبد الملك المخلافي.

