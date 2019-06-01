قيادي «حوثي» بارز يتخلى عن «المليشيات» ويعلن إستقالته من منصبه

الإثنين 17 يونيو-حزيران 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعلن قيادي حوثي بارز اليوم الاحد 16 يونيو 2019 م استقالته من منصبه في العاصمة صنعاء، بعد سنوات من العمل تحت مظلة مليشيات الحوثي الانقلابية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر في السلطة المحلية بأمانة العاصمة بصنعاء قولة : أن القيادي، الحوثي أمين جمعان، أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة اعلن استقالته من منصبة.

ولمح المصدر إلى أن تقديم جمعان استقالته، يأتي بسبب تدخلات المشرفين الحوثيين في صميم عمله، على الرغم من أنه لم يتطرق لذلك في الاستقالة.