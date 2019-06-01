تقدم ميداني جديد للجيش بـ«صعدة»

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أحرزت قوات الجيش الوطني اليوم الأحد 16 يونيو2019م ، تقدما جديدا في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة.
وتمكنت قوات الجيش من التقدم باتجاه، مركز مديرية كتاف، عقب مواجهات خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، فيما لاذ عناصرها بالفرار باتجاه مركز المديرية.
إلى ذلك.. استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، مساء السبت، بعدد من الغارات تجمعا للمليشيا الانقلابية، في وادي “رباق” قرب مركز المديرية ذاتها.
وأدت الغارات إلى تكبيد المليشيا خسائر بشرية، وتدمير عربة قتالية تابعة لها، وذلك حسب ما ذكره موقع الجيش.
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