”لا تعبث فالدنيا دوارة“.. مسؤول يمني يبعث برسالة تحذيرية شديدة اللهجة لـ”بن زايد“

الأحد 16 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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بعث مسؤول في الحكومة ”الشرعية“ المعترف بها دوليا، الأحد 16 يونيو/حزيران، برسالة شديدة اللهجة الى ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، بعد يوم من الكشف عن مخطط انقلابي في عدن ترعاه الامارات.

وقال محافظ محافظة المحويت الدكتور صالح سميع، في رسالة لـ”بن زايد“ ”‏إني لك لناصح وإني عليك لمشفق، والله على ما أقول شهيد“.

وفي الرسالة التي نشرها ”سميع“ في حسابه على ”فيسبوك“، ورصدها ”مأرب برس“ خاطب ”بن زايد“ بالقول ”جانب الانتهازية في القضية اليمنية، وابتعد عن الغرور، وجنون الفائض المالي، فلا تعبث بوحدة اليمن ولحمة أبنائه“.

وأضاف ”فارق اليمن وأنت عظيم في نظر أبنائه، ولا تفارقه (كفقير اليهود : لا دنيا ولا دين) كما نقول في اليمن، واعلم أن الدنيا دوارة، فيوم لك ويوم عليك يا محمد“.

واختتم المحافظ صالح سميع رسالته بالبيت الشعري القائل:

هي الأمور كما شاهدتها دولُُ

من سرّهُ زمنُُ ساءتهُ أزمان.

وأمس السبت 15 يونيو/حزيران، كشف تسريب صوتي منسوب للواء الرابع في قوات الحماية الرئاسية اليمنية العميد "مهران قباطي"، عن وجود مخطط إماراتي لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة.

وقال "قباطي"، في التسريب، إن اجتماعا برئاسة وزير الداخلية اليمني "أحمد الميسري"، ضم القيادات العسكرية والأمنية، خُصص لمناقشة مخطط المجلس الانتقالي.

وتضمنت الخطة سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على البنك المركزي والوزارات الحكومية والقصر الرئاسي اليمني (معاشيق) بعدن.ُ