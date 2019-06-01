السعودية تعلن عن حاجتها لشرطيات سعوديات في هذه المواقع

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية، الجمعة، عن توفر وظائف نسائية برتبتي "جندي أول، وجندي" في الأحوال المدنية.
وقالت الإدارة إنه تم فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبتي "جندي أول، وجندي" للقيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية، في مناطق ومحافظات المملكة، وفقا لصحيفة "عكاظ".
وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر- التوظيف) خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد المقبل إلى الأربعاء، الساعة العاشرة صباحا، بتوقيت المملكة.
ولا تعد هذه المرة الأولى لتوظيف النساء في سلك الأمن، فقد أعلنت قوى الأمن السعودية في فبراير/ شباط 2018 الماضي، عن فتح باب التوظيف للنساء في الأمن والشرطة.
وتتخذ الدولة العديد من الإجراءات لخفض معدلات البطالة لدى الإناث، ما أدى إلى خفضها من 34.5% بنهاية 2016، إلى 33.1% نهاية الربع الثاني من 2017، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في البلاد.