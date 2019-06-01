”لا تعبث فالدنيا دوارة“.. مسؤول يمني يبعث برسالة تحذيرية شديدة اللهجة لـ”بن زايد“ السعودية تعلن عن حاجتها لشرطيات سعوديات في هذه المواقع قناة العربية تحذف تصريحا منسوبا لعبدالله بن زايد عن إيران بعد الكشف عن مخطط انقلابي في ”عدن“.. الرئيس ”هادي“ يغادر ”الرياض“ ويصدر توجيهات صارمة لـ”الميسري“ عاجل: الرئيس هادي يغادر ”الرياض“ ومسؤول حكومي يكشف السبب شاهد أول مطربة سعودية تؤدي السلام الوطني بأسلوب أوبرالي دولة 40% من أعضاء برلمانها متهمون بالقتل والاغتصاب ماذا قالت تركيا عن هروب المستثمرين القطريين أضخم طائرة في العالم تدخل الخدمة .. تعرف على مواصفاتها نوكيا تصنع الهاتف الأكثر أمانا بشراكة غوغل
اختفت تغريدة من على موقع تويتر نقلت فيها قناة "العربية"، السبت، تصريحات لوزير الخارجية الإماراتي بشأن إيران.
ولم يصدر عن قناة "العربية" تعقيب عن السبب.
ونقلت التغريدة الأصلية عن الوزير عبد الله بن زايد آل نهيان، قوله إن بصمات إيران واضحة على الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط يوم 12 أيار/ مايو.
ونقل بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، في وقت لاحق، عن الوزير قوله، في إشارة إلى الهجوم على الناقلات في الشهر الماضي: "هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة.. ولكن إلى الآن لم نقرر أن هناك أدلة كافية تشير إلى دولة بالذات".