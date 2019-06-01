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قناة العربية تحذف تصريحا منسوبا لعبدالله بن زايد عن إيران

الأحد 16 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات
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اختفت تغريدة من على موقع تويتر نقلت فيها قناة "العربية"، السبت، تصريحات لوزير الخارجية الإماراتي بشأن إيران.

ولم يصدر عن قناة "العربية" تعقيب عن السبب.

ونقلت التغريدة الأصلية عن الوزير عبد الله بن زايد آل نهيان، قوله إن بصمات إيران واضحة على الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط يوم 12 أيار/ مايو.

ونقل بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، في وقت لاحق، عن الوزير قوله، في إشارة إلى الهجوم على الناقلات في الشهر الماضي: "هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة.. ولكن إلى الآن لم نقرر أن هناك أدلة كافية تشير إلى دولة بالذات".

 

 

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