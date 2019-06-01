عاجل: الرئيس هادي يغادر ”الرياض“ ومسؤول حكومي يكشف السبب

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قال مسؤول حكومي، الأحد 16 يونيو/حزيران، أن الرئيس عبدربه منصور هادي، يغادر العاصمة السعودية الرياض، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام في تغريدة على "تويتر" رصدها ”مأرب برس“، إن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي سيغادر مساء اليوم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوصات طبية روتينية محددة في وقت سابق.
وكانت أخر رحلة للرئيس هادي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر أكتوبر من العام 2018، استمرت لأسابيع قبل أن يعود إلى مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض.