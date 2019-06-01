شاهد أول مطربة سعودية تؤدي السلام الوطني بأسلوب أوبرالي

الأحد 16 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أدت مطربة الأوبرا السعودية "سوسن البهيتي"، النشيد الوطني بأسلوب أوبرالي جديد من نوعه، وذلك خلال حفل أوبرا "لا سكالا"، في العاصمة السعودية، الرياض.

ووقف الحضور لسماع السلام الوطني السعودي، مصفقين للمطربة السعودية التي تعد الأولى في الغناء الأوبرالي بالمملكة؛ محيين آدائها في النشيد.

وبدأت مغنية الأوبرا السعودية "سوسن البهيتي" مسيرتها الغنائية منذ طفولتها، حيث تعلمت عزف الجيتار في السادسة من عمرها كهواية، والغناء مع الموسيقى أثناء دراستها في الجامعة الأمريكية بالشارقة.

وحصلت "سوسن" على شهادة البكالوريوس في تخصص الإعلام، وشاركت في دورة غناء الكورال في الجامعة، حيث قام البروفيسور المسؤول عن تجارب الأداء بترشيحها لغناء الأوبرا، لتصبح بعد 10 أعوام أول سعودية تنشد السلام الوطني لبلادها بالأسلوب الأوبرالي.